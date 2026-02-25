«РТ МИС» расширил возможности чат-бота в Mах: теперь можно записаться на онлайн-консультацию к врачу и закрыть больничный

«РТ МИС» (входит в ГК «Ростелеком») запустил дополнительные сценарии в сервис доступа к медицинскому обслуживанию через национальный мессенджер Mах. Расширенная версия медицинского чат-бота стала доступна жителям более 20 российских регионов. Теперь можно не только записаться на прием в поликлинику, но и получить консультацию врача, не выходя из дома, а также дистанционно закрыть больничный лист. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

Тестирование подтвердило надежную работу всех ключевых этапов, включая авторизацию через «Госуслуги» (ЕСИА), видеосвязь и корректное закрытие больничного листа дистанционно.

Чат-бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных программ. Для проведения онлайн-консультации с врачом необходимо открыть официальный чат-бот регионального министерства здравоохранения в мессенджере Mах, авторизоваться через «Госуслуги» (ЕСИА) и забронировать удобное время. После приема на «Госуслугах» и региональном портале медуслуг «К врачу» можно получить протокол консультации, заверенный электронной подписью врача, а также дистанционно закрыть больничный лист, если позволяет состояние пациента и регламент.

Все официальные чат-боты региональных министерств здравоохранения прошли верификацию и отмечены специальным значком, подтверждающим достоверность предоставляемой информации.

Дмитрий Зима, генеральный директор «РТ МИС»: «Простота пользования, исключение потерь времени значительно повышают доступность медицинской помощи, качество диспансерного наблюдения за пациентами и приверженность их к лечению. Разработка новых сценариев в чате-боте продолжается. В будущем станет доступным подписание пациентом документов онлайн, например, согласия на обработку персональных данных и на медицинское вмешательство, договора на оказание медицинских услуг».