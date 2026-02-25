Более 175 тыс. котировочных сессий провела столица на «Портале поставщиков» в 2025 году

В 2025 г. на столичном «Портале поставщиков» состоялось более 175 тыс. котировочных сессий. Благодаря снижению начальных цен в ходе мини-аукционов Москва сэкономила свыше 6 млрд руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Котировочные сессии – это удобный инструмент проведения госзакупок, который позволяет заказчикам приобретать качественные товары и услуги по оптимальным ценам и эффективно расходовать бюджетные средства. В 2025 г. на «Портале поставщиков» заказчики из Москвы успешно провели свыше 175 тыс. котировочных сессий. Среднее снижение начальной цены в ходе мини-аукционов составило 14%. Благодаря этому город сэкономил 6,6 млрд руб. Самой востребованной категорией закупок стали строительные товары: по ним было заключено свыше 17 тыс. контрактов, а также хозяйственные и информационно-технологические товары – по 13 тыс. сделок», – сказала Мария Багреева.

Котировочная сессия на «Портале поставщиков» проходит в формате мини-аукциона, в ходе которого предприниматели пошагово снижают начальную цену контракта, определенную заказчиком. Сессия продолжается три, шесть или 24 часа, побеждает в ней участник, предложивший наименьшую стоимость.

«Функционал котировочных сессий полезен не только для заказчиков, но и для поставщиков, которые получают возможность находить надежных партнеров и расширять рынки сбыта. Наиболее активно в мини-аукционах со столицей в этом году участвовали поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Калужской областей. На них пришлось 113,6 тысячи контрактов — 65% от общего числа», – сказал руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, к порталу присоединился 44 регион-заказчик – Курская область.

Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых на портале предпринимателями, включает в себя более 3,4 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается более 1,5 тыс. контрактов. В настоящее время на площадке работают более 395 тыс. предпринимателей. Свыше 90% поставщиков на портале – представители малого и среднего бизнеса. Товары, работы и услуги на площадке приобретают более 60 тыс. государственных и муниципальных заказчиков.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».