Анатолий Гарбузов: Столичная компания обеспечит высокий уровень радиационной безопасности для многофункционального судна

НПП «Доза» приступает к реализации проекта по оснащению многофункционального судна для работы в Арктической зоне современными системами радиационного контроля и оповещения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по разработке и изготовлению электрооборудования. Благодаря поддержке города компании наращивают объемы выпускаемой продукции и активно расширяют ассортимент, предлагая заказчикам передовые отраслевые решения. Например, столичное НПП “Доза” оснастит многофункциональное судно оборудованием радиационного контроля», — сказал Анатолий Гарбузов.

В рамках проекта предприятие поставит два комплексных решения, предназначенных для постоянного автоматизированного мониторинга и своевременного реагирования в ходе эксплуатации судна. Каждая из систем представляет собой высокотехнологичный комплекс, включающий более 190 приборов и вспомогательного оборудования собственной разработки. Инженерные решения предприятия обеспечат непрерывный автоматизированный мониторинг радиационной обстановки и оперативное реагирование на возможные нештатные ситуации.

Договор предусматривает полный цикл услуг — от проектирования и поставки оборудования до шеф-монтажа, пусконаладочных работ и участия специалистов компании в швартовных испытаниях судна.

Город оказывает поддержку производителю. НПП «Доза» имеет статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Кроме того, предприятие «Доза Тех» (входит в НПП «Доза») в 2025 г. стало резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичный разработчик также привлек инвестиционный кредит на строительство и оснащение новых площадей.

