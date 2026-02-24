Цифровизация Сахалинской области сэкономила 105 млн бюджета

В результате цифровой трансформации в рамках реализации нацпроекта «Экономика данных» Сахалинская область значительно сократила трудозатраты учителей. Общий объем сэкономленного времени эквивалентен 105 млн руб. в год. Об этом сообщили в правительстве региона.

В 145 образовательных учреждениях внедрён ИИ-ассистент преподавателя. К работе с системой подключены 789 педагогических работников. Общее количество занятий, размещенное на платформе более 2000. Решение позволяет автоматизировать подготовку учебных материалов, проверку заданий и оформление отчётности, снижая административную нагрузку на сотрудников школ.

По оценке региональных властей, при средней экономии 40 минут рабочего времени в день на одного преподавателя совокупный эффект за учебный год эквивалентен 105 млн рублей. Экономия достигается за счёт оптимизации трудозатрат и более эффективного использования рабочего времени.

В правительстве области отметили, что внедрение цифровых инструментов не только позволило сократить издержки, но и повысить качество образовательного процесса в регионе.

В Сахалинской области искусственный интеллект рассматривается комплексно: и как инструмент для прямой экономии бюджетных средств, и как ключевой драйвер долгосрочного стратегического развития. Цели развития технологий ИИ закреплены на региональном уровне и встроены в Стратегию социально-экономического развития региона, а также региональную программу цифровой трансформации. ИИ-помощники активно внедряются для решения управленческих задач, моделирования и развития городской среды, а также в медицине.