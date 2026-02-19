CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Многодетным семьям Подмосковья стало проще получать выплату при рождении третьего ребенка

На региональном портале госуслуг оптимизировали услугу по оформлению денежной выплаты при рождении третьего и последующего ребенка. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы упростили процесс подачи заявлений на денежную выплату жителям Подмосковья, которые стали родителями третьего и последующего ребенка. Теперь умный сервис автоматически проверяет информацию о наличии ранее назначенной действующей меры соцподдержки и поданного заявления. Если выплату уже назначили или заявление еще находится на рассмотрении, сообщение об этом появится на экране», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, умный сервис самостоятельно рассчитывает возраст пользователя и его супруга (супруги), который не должен превышать 35 лет к дате рождения ребенка.

Услуга «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Семья» – «Многодетным и малообеспеченным».

Для подачи заявления физическому лицу необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

