CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье еще одну услугу в сфере тепловодоснабжения перевели в «цифру»

Теперь подать заявку на отключение или подключение подачи коммунальных ресурсов в объект недвижимости в Подмосковье можно онлайн. Новая услуга доступна на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители двух пилотных муниципальных округов получили еще одно цифровое решение для повседневных задач: теперь они могут онлайн подавать заявки на отключение и подключение тепло‑ и водоснабжения. Это уже восьмая оцифрованная услуга в рамках проекта по трансформации ресурсоснабжающих организаций. Для удобства пользователей все они размещены на одной странице регпортала», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Собственники жилых домов и нежилых зданий на территории Можайского и Рузского муниципальных округов могут подать электронную заявку на временное отключение или восстановление подачи коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги», а также в разделе «Полезная информация» – «Услуги ЖКХ» – «Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение» на главной странице портала. Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней на платной основе в соответствии с прейскурантом ресурсоснабжающей организации. В течение трех рабочих дней после подачи заявления в личный кабинет регпортала поступит уведомление об оплате. Квитанцию об оплате необходимо также загрузить в личный кабинет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Создатель средств блокировки Рунета мигрирует с российского ПО на устаревший Microsoft Exchange 2019

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще
CNEWS TV В элитном доме Москвы запустили роботов для доставки посылок
ОБЗОР Виртуальные АТС 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ПАК
ОБЗОР ИИ-ассистенты для бизнеса 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские провайдеры облачных хранилищ 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР ИТ-тренды в России 2026