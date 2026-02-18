В федеральный перечень включен школьный учебник по ИИ от «Альянса в сфере ИИ» и ГК «Просвещение»

Министерство просвещения России приказом № 973 включило в федеральный перечень учебников первый масштабный школьный курс по искусственному интеллекту. Учебники «Введение в искусственный интеллект» для пятых–шестых, седьмых–восьмых и девятых классов разработали компании «Альянса в сфере искусственного интеллекта» и издательство «с». Уже этом году российские школы смогут получить современный инструмент для системного обучения школьников этим инновационным технологиям. Об этом CNews сообщили представители «Альянса в сфере искусственного интеллекта».

Ко всем учебникам прилагаются видеоматериалы и интерактивные тесты на тему искусственного интеллекта. На специальной, разработанной для проекта цифровой образовательной платформе, школьники могут выполнять практические задания в российских генеративных нейросетях. Она обеспечивает полную безопасность (0+), отсутствие рекламы и не требует авторизации.

Вместе с учебниками педагоги получают подробные методические рекомендации, что поможет педагогам качественно подготовиться к занятиям. Включение в перечень подтверждает соответствие учебников федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

Александр Ведяхин, председатель наблюдательно совета «Альянса в сфере ИИ», первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Сегодня дети начинают взаимодействовать с искусственным интеллектом очень рано. Учебные пособия, созданные членами Альянса в сфере искусственного интеллекта и издательством "Просвещение", нацелены на практику: они учат ребят не просто механически пользоваться ИИ-инструментами, но и понимать принципы их работы, видеть их возможности и ограничения, мыслить критически. А ребята, которых по-настоящему заинтересует искусственный интеллект, смогут получить более глубокие знания и начать разрабатывать собственные решения на базе нейросети от «Сбера» – «ГигаЧат». Первые в России школьные учебники по ИИ — это инвестиция в будущее, важный вклад в развитие конкурентоспособности страны и укрепление её технологического суверенитета».

Валерия Воробьева, генеральный директор «Альянса в сфере искусственного интеллекта»: «Учебники по искусственному интеллекту для пятых–девятых классов — это стратегический шаг всей страны к формированию поколения ответственных пользователей ИИ. Эти материалы дают школьникам комплексные знания: от преимуществ технологий ИИ до их ограничений, правил безопасного и этичного применения. «Альянс в сфере искусственного интеллекта» видит свою задачу в том, чтобы использование технологий ИИ было грамотным и осознанным и способствовало наращиванию человеческого потенциала нашей страны».

Надежда Колесникова, главный редактор издательства «Просвещение»: «Искусственный интеллект уже присутствует в нашей повседневной и профессиональной жизни. В обществе сформирована потребность в обучении этим новым технологиям не только взрослых, но и детей. Сразу встал вопрос: кто будет авторами новых учебников? Бесспорно, это должны быть специалисты, эксперты, которые работают в области ИИ. Так родилось партнерство с «Альянсом в сфере искусственного интеллекта». Уверены, что с помощью наших учебников школьники научатся использовать эти технологии безопасно и с пользой для себя. Искусственный интеллект развивается, поэтому мы уверены, что и наше сотрудничество с Альянсом продолжится и уже в этом году российские школы смогут получить современный инструмент для системного обучения школьников современным технологиям».

Казакова Елена, доктор педагогических наук: «Мы создали серию учебников «Введение в искусственный интеллект», чтобы вместе со школьниками найти ответ на вопрос — как стать сильнее, умнее и человечнее в эру стремительного развития искусственного интеллекта во всем мире».