Анатолий Гарбузов: На площадке ОЭЗ «Технополис Москва» усовершенствовали коммунальную инфраструктуру

На площадке «Руднево» завершаются работы по усовершенствованию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей надежное функционирование действующей и развивающейся промышленной застройки. На сегодняшний день готовность инженерных объектов составляет 96%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На площадках ОЭЗ “Технополис Москва” формируется современная инновационная среда, объединяющая высокотехнологичные производства, научные разработки и инфраструктуру для бизнеса. Индустриальный парк “Руднево” развивается планомерно: здесь уже построено более 20 корпусов общей площадью около 440 тыс. кв. м. Параллельно создается комплексная инфраструктура и благоустройство — от сервисных и спортивных объектов до инженерных и телекоммуникационных систем, что обеспечивает комфортные условия работы и способствует созданию новых рабочих мест», — сказал Анатолий Гарбузов.

Специалисты завершили строительно-монтажные работы на локальных очистных сооружениях, канализационной насосной станции и газовой котельной, которая обеспечивает отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды объектов площадки.

«В рамках реализации проекта выполнено строительство коллектора для переключения реки Рудневка, а также проведен комплекс работ по развитию улично-дорожной сети. На территории обустроены автомобильные дороги, установлены светофорные объекты, смонтированы остановочные павильоны и устроены тротуары. В настоящий момент на площадке идут пусконаладочные процессы», — сказал Владислав Султанов, генеральный директор строительной компании ООО «Промстрой».

Оставшиеся работы по отдельным участкам тротуаров и благоустройству выполнят при наступлении устойчивых положительных среднесуточных температур.

Особая экономическая зона — территория со специальным юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь размещения высокотехнологичных предприятий ОЭЗ превышает 390 га.