Нотариат запустил цифровое взаимодействие с федеральным регистром населения

Теперь с помощью одного запроса нотариус может оперативно получить сразу несколько видов сведений, например, из ЗАГС, налоговых органов и МВД. Об этом CNews сообщили представители Федеральной нотариальной палаты.

В феврале у российских нотариусов появился доступ к сведениям Единого федерального регистра населения страны (ЕРН). Они могут направлять запросы в эталонную базу данных напрямую через рабочий интерфейс Единой информационной системы (ЕИС) нотариата и практически мгновенно получать ответы. За первые пять дней работы сервиса нотариусы отправили 14,4 тыс. запросов.

Нотариусы могут получить из ЕРН сведения для подтверждения личности заявителя (ФИО, дата рождения, пол), информацию о СНИЛС, ИНН и документах, удостоверяющих личность, включая статус паспорта. Также сведения об установлении отцовства, записи актов гражданского состояния: о рождении, браке и разводе, перемене имени, смерти.

Кроме того, теперь нотариусы в онлайн-режиме могут получить данные о регистрации по месту жительства и месту пребывания человека, которые ранее в электронном виде им доступны не были. Такая информация требуется, например, при розыске наследников или сособственников недвижимости, чтобы уведомить их о преимущественном праве покупки доли. Благодаря «подключению» к ЕРН нотариусы также получили возможность в цифровом формате уточнить сведения о детях и родственных связях человека, его образовании и ученых степенях, регистрации в качестве ИП.

Полный перечень сведений, доступных нотариусам, сформирован с учетом требований законодательства и того объема информации, который необходим им для работы. Сервис работает круглосуточно семь дней в неделю.

Новый сервис позволяет оптимизировать процесс проверки юридически значимой информации. Одним запросом в ЕРН нотариус оперативно может получить сразу несколько видов данных, например, из ЗАГС, налоговых органов, МВД и так далее. Можно увидеть как актуальные, так и исторические сведения. Программа позволяет автоматически обрабатывать и сохранять ответы, просматривать журнал запросов, восстанавливать данные и сохранять историю обращений. Предусмотрен механизм шифрования передаваемой информации.

При этом запросы нотариусов в отдельные ведомства в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) также остаются актуальными. Так, законом предусмотрены запросы непосредственно в ЗАГС для подтверждения нотариусом родственных связей наследников и наследодателей. Запрос напрямую в МВД, а не через ЕРН, позволяет получить паспортное досье человека, то есть данные обо всех ранее выданных ему паспортах. Это может потребоваться нотариусу при совершении определенных проверок.

Напомним, по цифровым каналам в рамках СМЭВ нотариусы запрашивают также сведения отдельно из ЕГРН, ФССП, Федеральной налоговой службы, Центрального каталога кредитных историй, ряда российских банков, МИД и др.