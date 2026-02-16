CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры ИТ в госсекторе
|

Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию

В столице открыли набор на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Программу подготовили Московский физико-технический институт (МФТИ) и Правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Занятия будут полезны как действующим тренерам, так и тем, кто только начинает развиваться в этом направлении. В преподавательский состав вошли эксперты ведущих российских вузов. Помимо курса, проект Правительства Москвы и МФТИ предполагает расширение сообщества тренеров и увеличение числа участников соревнований разных уровней», — сказала Наталья Сергунина.

В спортивном программировании нужно решать сложные алгоритмические задачи за ограниченное время. Наша страна — один из мировых лидеров в этой сфере, российские команды регулярно занимают призовые места на самом престижном соревновании — Международном студенческом чемпионате ICPC (International Collegiate Programming Contest). В 2021 г. финал турнира проходил в Москве, тогда учащиеся отечественных вузов выиграли кубок, три из четырех золотых медалей и одну бронзовую. А в 2022-м Россия стала первым государством, где спортивное программирование официально признали видом спорта.

Присоединиться к новому онлайн-курсу могут жители всех регионов страны. Регистрация открыта до 1 апреля на сайте Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ. Обучение начнется 2 марта и продлится три месяца. Программа включает 20 часов лекций и пять часов практических уроков. После успешного прохождения курса слушатели получат сертификат о повышении квалификации.

«Высокие места на престижных международных турнирах укрепляют позиции России как одного из ведущих мировых центров ИТ-компетенций. Для ребят же это хорошая возможность усовершенствовать навыки программирования и командной работы, поэтому в участниках соревнований по спортивному программированию заинтересованы лучшие ИТ-компании страны. Новый курс, авторами которого стали эксперты топовых отечественных вузов, не имеет аналогов в России. Он поможет действующим тренерам, отвечающим за обучение команд, повысить свою квалификацию, а также создаст условия для подготовки нового поколения специалистов», — сказал директор ФПМИ МФТИ Андрей Райгородский.

В числе преподавателей курса — профессора, доценты и тренеры Московского физико-технического института, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Московского авиационного института и Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Обучающий курс «Спортивное программирование для тренеров» нацелен на подготовку квалифицированных кадров в сфере информационных технологий и связи, что соответствует задачам национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Маск борется за право разработки системы управления роем БПЛА в секретном конкурсе армии США

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще
CNEWS TV В элитном доме Москвы запустили роботов для доставки посылок
ОБЗОР Рынок ПАК
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР ИИ-ассистенты для бизнеса 2026
ОБЗОР Российские провайдеры облачных хранилищ 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР ИТ-тренды в России 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Партнерские программы облачных провайдеров 2026