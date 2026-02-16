Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию

В столице открыли набор на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Программу подготовили Московский физико-технический институт (МФТИ) и Правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Занятия будут полезны как действующим тренерам, так и тем, кто только начинает развиваться в этом направлении. В преподавательский состав вошли эксперты ведущих российских вузов. Помимо курса, проект Правительства Москвы и МФТИ предполагает расширение сообщества тренеров и увеличение числа участников соревнований разных уровней», — сказала Наталья Сергунина.

В спортивном программировании нужно решать сложные алгоритмические задачи за ограниченное время. Наша страна — один из мировых лидеров в этой сфере, российские команды регулярно занимают призовые места на самом престижном соревновании — Международном студенческом чемпионате ICPC (International Collegiate Programming Contest). В 2021 г. финал турнира проходил в Москве, тогда учащиеся отечественных вузов выиграли кубок, три из четырех золотых медалей и одну бронзовую. А в 2022-м Россия стала первым государством, где спортивное программирование официально признали видом спорта.

Присоединиться к новому онлайн-курсу могут жители всех регионов страны. Регистрация открыта до 1 апреля на сайте Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ. Обучение начнется 2 марта и продлится три месяца. Программа включает 20 часов лекций и пять часов практических уроков. После успешного прохождения курса слушатели получат сертификат о повышении квалификации.

«Высокие места на престижных международных турнирах укрепляют позиции России как одного из ведущих мировых центров ИТ-компетенций. Для ребят же это хорошая возможность усовершенствовать навыки программирования и командной работы, поэтому в участниках соревнований по спортивному программированию заинтересованы лучшие ИТ-компании страны. Новый курс, авторами которого стали эксперты топовых отечественных вузов, не имеет аналогов в России. Он поможет действующим тренерам, отвечающим за обучение команд, повысить свою квалификацию, а также создаст условия для подготовки нового поколения специалистов», — сказал директор ФПМИ МФТИ Андрей Райгородский.

В числе преподавателей курса — профессора, доценты и тренеры Московского физико-технического института, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Московского авиационного института и Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Обучающий курс «Спортивное программирование для тренеров» нацелен на подготовку квалифицированных кадров в сфере информационных технологий и связи, что соответствует задачам национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».