CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Одиннадцатиклассники 20 регионов России выбрали предметы ЕГЭ на «Госуслугах»

Информатика или химия, биология или география — в 20 регионах России выбрать предмет для сдачи ЕГЭ можно было на «Госуслугах». Таким образом направили 71 тыс. заявлений — около 70% от всех поданных в этих регионах. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сервисом могли воспользоваться учащиеся 11 классов, студенты колледжей и выпускники прошлых лет.

Регионы, где больше всего заявлений: Адыгея, Карачаево-Черкессия, Коми, Мордовия, Северная Осетия - Алания.

Работа сервиса в пилотных регионах признана успешной. В дальнейшем планируется расширить его географию применения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

У разработчика процессоров «Эльбрус» сменился гендиректор

Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor

В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

Десятки игровых ПК разорившейся ИТ-компании сняты с торгов. Ее судьбу решает правительственная комиссия

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще
CNEWS TV В элитном доме Москвы запустили роботов для доставки посылок
ОБЗОР ИИ-ассистенты для бизнеса 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские провайдеры облачных хранилищ 2026
ОБЗОР ИТ-тренды в России 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Партнерские программы облачных провайдеров 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские ВКС-платформы 2025