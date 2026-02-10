CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Опубликован рейтинг регионов по работе в Платформе обратной связи за 2025 год

К Платформе обратной связи (ПОС) на «Госуслугах» подключены 182 тыс. госорганов и организаций со всей страны. В 2025 г. они ответили почти на 8 млн обращений и сообщений граждан в ПОС, что в 1,5 раза больше чем в 2024 г. Они провели более 80 тыс. опросов, более 35 тыс. публичных слушаний и общественных обсуждений. Всего в мероприятиях общественного голосования приняли участие более 17 млн граждан. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Минцифры регулярно оценивает работу регионов по внедрению и работе в ПОС по 23 показателям, связанным с подключением органов к платформе, работой с обращениями и проведением мероприятий общественного голосования.

Регионы, занявшие первые 10 мест рейтинга: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калужская область, Ростовская область, Оренбургская область, Башкортостан, Ульяновская область, Санкт-Петербург, Тульская область, Красноярский край, Тюменская область, Липецкая область, Вологодская область, Новосибирская область, Челябинская область, Удмуртия.

Средний балл регионов в 2025 г. вырос с 440 до 464. Улучшили свои показатели по работе с обратной связью — 50 регионов, ухудшили — 26 регионов, остались на прежних позициях — 8 регионов.

Самые популярные темы обращений: жалобы на качество медпомощи в системе ОМС и направление электронных медицинских документов в личный кабинет; жалобы на некорректные сведения в электронных выписках из ЕГРН; проблемы с доступом к информации в региональных электронных дневниках; жалобы на состояние и ремонт автодорог, вопросы дорожного хозяйства; проблемы ЖКХ; вопросы зеленых насаждений и благоустройства территорий — вопросы размещения контейнерных площадок для мусора и уборки ТБО; жалобы на отопление; вопросы функционирования системы взимания платы «Платон»; проблемы с уличным освещением.

Как оставить обращение через ПОС: на «Госуслугах», в приложении «Госуслуги Решаем вместе», через виджеты ПОС на сайтах и страницах госорганов.

