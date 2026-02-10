Компания «ЭлНетМед» завершила интеграцию платформы N3.Health с ЕМИАС Московской области

Компания «ЭлНетМед» завершила интеграцию платформы N3.Health с Единой медицинской информационно-аналитической системой Московской области (ЕМИАС МО). N3.Health выступает официальным оператором ЕГИСЗ. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Необходимость в интеграции возникла в связи с требованием ТФОМС Московской области к частным клиникам, обслуживающим пациентов данного региона по территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ОМС), в обязательном порядке передавать медицинские документы по результатам таких приемов в ЕМИАС МО. Как правило, это такие документы, как протоколы консультаций, лабораторных и инструментальных исследований, эпикризы и др.

Требование по выгрузке данных в информационную систему МО является обязательным, его несоблюдение со стороны медицинской организации может привести к расторжению текущих контрактов с ТФОМС и отказу в заключении новых контрактов на будущие периоды.

Условия подключения медицинских организаций к ЕМИАС определяются регламентом, установленным приказом Министерства здравоохранения Московской области. Процесс требует соблюдения строгих требований в части информационной безопасности. В случае, если клиника будет подключаться к ЕМИАС МО самостоятельно, для нее это может стать непреодолимым барьером либо крайне ресурсоемким мероприятием.

Реализованная интеграция между платформой N3.Health и ЕМИАС МО позволяет медицинским организациям Московской области оперативно решить проблему с выгрузкой медицинских документов в региональную систему.

Для этого медицинской организации нужно поддержать интеграцию с платформой N3.Health по открытым профилям API. Такая интеграция открывает доступ не только к взаимодействию с ЕМИАС МО по защищенным каналам связи, но и позволяет работать с другими сервисами N3.Health.

Платформа N3.Health интегрирована с ЕМИАС через два сервиса. Первый – N3.Health ИЭМК – предназначен для всех медицинских организаций. Через него частные клиники могут передавать необходимые протоколы заключений по приемам пациентов Московской области по ОМС.

Второй сервис – N3.Health ОДЛИ – разработан для лабораторий и медицинских организаций с собственным лабораторным оборудованием и позволяет работать по схеме «заявка-результат» с медицинскими организациями региона.

Например, государственной медицинской организации необходимо направить пациента либо уже взятый у него биоматериал для исследований в частную лабораторию. В этом случае государственная клиника направляет из своей МИС электронную заявку на лабораторное исследование в ЕМИАС, оттуда она поступает на платформу N3.Health и далее адресно передается в частную медицинскую организацию, оказывающую лабораторные услуги либо по ОМС, либо в рамках субподряда на основании действующего контракта.

После выполнения исследования, результат из лабораторной информационной системы направляется в N3.Health, затем в ЕМИАС и далее поступает в МИС государственного учреждения. Такой формат значимо ускоряет медицинский документооборот, упрощает взаимодействие между частными и государственными ЛПУ, обеспечивает преемственность медицинской информации, что в итоге приводит к ускорению обследования пациента, улучшению качества диагностики и последующего оказания ему медицинской помощи.

На сегодняшний день более 40 частных клиник региона уже выгружают данные в ЕМИАС МО через платформу N3.Health.

Для медицинских организаций, обслуживающих пациентов по ОМС в нескольких регионах, интеграция с N3.Health является особенно эффективной. Одно подключение к платформе позволяет передавать данные в региональные сегменты ЕГИСЗ разных субъектов РФ одновременно, а также на федеральный уровень, что значительно снижает нагрузку на ИТ-службы и упрощает поддержку интеграций в актуальном состоянии.

«Интеграция частных медицинских организаций с ЕМИАС через платформу N3.Health расширяет возможности для пациентов Московской области. Медицинские данные объединяются в единой экосистеме, независимо от того, где пациент получает помощь – в государственной или частной клинике. Это особенно важно для координации лечения и повышения качества медицинской помощи. Электронный обмен результатами исследований делает систему здравоохранения региона более гибкой и клиентоориентированной», – отметила Ирина Кулыгина, начальник управления информационных технологий и информационной безопасности Министерства здравоохранения Московской области.

«Интеграция N3.Health с ЕМИАС решает ключевую задачу для частных медицинских организаций региона. Регламент прямого подключения к системе требует от клиник значительных ресурсов и компетенций в области информационной безопасности. Как иная информационная система и официальный оператор ЕГИСЗ, мы планомерно наращиваем количество интеграций с региональными информационными системами, обеспечивая информационное взаимодействие разных участников в соответствии со всеми техническим и нормативным требованиям. Клинике достаточно интегрироваться с нашей платформой, чтобы получить возможность передавать данные в ЕМИАС и информационные системы других регионов. Это особенно актуально для медицинских организаций, работающих по ОМС в нескольких субъектах страны», – сказала Татьяна Чамокова, руководитель проектов по развитию коммерческого сектора компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).