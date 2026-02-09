CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В 2025 г. в центры госуслуг «Мои Документы» обратились более 9,5 млн раз

В 2025 г. более 9,5 млн раз жители Подмосковья обращались в региональные офисы МФЦ. Из них более 4,5 млн раз – за оформлением документов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Более 9,5 млн обращений за год – это показатель доверия жителей и того, что формат “одного окна” по-прежнему востребован. Мы последовательно делаем так, чтобы житель региона мог получить услугу так, как ему удобно: очно, с помощью специалиста, или в цифровом формате прямо в офисе. Наша задача – чтобы вопросы с документами решались спокойно, понятно и без лишних сложностей», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Чаще всего региональные офисы посещали для оформления учетной записи на «Госуслугах» – этой услугой воспользовались более одного млн раз. На втором по популярности месте оказалась услуга по оформлению недвижимости (963 тыс.), более 470 тыс. раз жители общались для оформления постоянной регистрации. Кроме того, среди популярных услуг – оформление СНИЛСа, выдача и замена российского паспорта.

В центрах госуслуг Московской области работают цифровые зоны, где жители могут получить услуги в электронном виде. На компьютерах в смарт-зонах есть доступы к региональному и федеральному порталам госуслуг, а также к сервисам Росреестра, ФНС и другим государственным ресурсам.

В Мингосуправления добавили, что при необходимости специалисты центров помогают пользователям авторизоваться с помощью ЕСИА, найти нужную услугу на порталах.

Рабочие места организованы во всех подмосковных офисах и территориальных подразделениях, а также в некоторых библиотеках и других учреждениях.

