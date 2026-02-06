CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

Правительство России прорабатывает рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ

На площадке Правительства России прорабатывается рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ. Об этом CNews сообщили представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего ИТ-отрасль страны.

Предварительно определены ключевые направления регулирования, которым будет уделено особое внимание: критерии «российского» ИИ (что считать российской моделью?); права, обязанности и ответственность (кто виноват в ошибке ИИ?); маркировка ИИ-контента (как маркировать и как следить за соблюдением требований?); авторское право (кому принадлежит право на работу ИИ?); ообенности использования ИИ в отраслях (в каждой отрасли – свои правила, адаптированные под специфику); формирование понятийного аппарата (чтобы устранить неоднозначность трактовок).

Ключевая задача сейчас – это предотвратить риски от применения ИИ в «чувствительных» сферах, где цена ошибки особенно высока. В числе таких сфер: здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование.

При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор не планируется. Выбран подход «гибкого» регулирования, при котором не ограничивается свобода развития технологии, но снимаются возможные риски для граждан.

Почему именно сейчас? В стране появляется все больше различных законодательных инициатив. Это разрозненные предложения, часто несвязанные между собой или даже противоречащие. Чтобы избежать несогласованности мер и нескоординированности действий, Правительство взяло на себя задачу стать единой площадки для взаимодействия органов власти, бизнеса, ассоциаций и выработки единого подхода к регулированию.

«Применение искусственного интеллекта становится все более массовым. Все острее встает вопрос о необходимости введения прозрачных “правил игры”. В вопросе регулирования ИИ важно сохранять баланс. С одной стороны, стоит задача – предотвратить возможные риски применения ИИ в тех сферах, где цена ошибки слишком высока. С другой стороны, важно не приостановить развитие технологии, не “задушить” ее правилами», – сказал Дмитрий Григоренко.

«Мы предлагаем придерживаться гибкого подхода: ввести нормы применения ИИ в отдельных “чувствительных” сферах, таких как здравоохранение, образование, судопроизводство, – добавил Дмитрий Григоренко. – Например, предотвратить использование ИИ для совершения преступлений и признать использование технологии отягчающим обстоятельством при совершении правонарушений. Это важно прежде всего для защиты интересов граждан. При этом вводить требования для бизнеса (за исключением объектов критической инфраструктуры) пока не планируется».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обанкротилась компания, поставлявшая в госсектор иностранную электронику под видом российской

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

Власти оштрафовали на всю сумму госконтракта производителя акумуляторов на замену американским. Сроки сорваны на семь лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР ИТ-тренды в России 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Партнерские программы облачных провайдеров 2026
ОБЗОР Российские ВКС-платформы 2025
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Заказная разработка ПО 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Корпоративные мессенджеры 2025