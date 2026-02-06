CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Анатолий Гарбузов: Незамерзающие трубы и ПО для вентиляционных систем, столичные компании представили последние разработки

С начала года столичные предприятия, выпускающие промышленное оборудование, в частности вентиляционные, отопительные и информационные системы, презентовали сразу несколько передовых разработок. Среди них — интеллектуальные контроллеры для управления климатом, высокоточные вентиляционные конструкции из нержавеющей стали и инновационные трубы, способные функционировать даже в условиях Арктики. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«Столичные предприятия активно наращивают производство и регулярно выводят на рынок инновационные решения. Так, только за 11 месяцев 2025 г. выпуск машин и оборудования вырос на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Компании регулярно участвуют в отраслевых мероприятиях, где делятся опытом и показывают последние разработки», — сказал Анатолий Гарбузов.

«АТБ Электроника» представила параметрические контроллеры, модули расширения, соединительные модули, информационные системы и пульты управления для вентиляции и кондиционирования. Помимо разработки и производства аппаратной части, программисты создали встроенное прикладное программное обеспечение и мобильные приложения для различных операционных систем.

«Фабрика вентиляции «ГалВент» представила противопожарные клапаны, штампованные вентиляционные изделия, соединительные элементы, системы вентиляции из нержавеющей стали, изготовленные с использованием лазерной сварки.

«Группа Полипластик» и ее тепловой дивизион — «Группа Полимертепло» — представили незамерзающие трубы семейства «Арктик» и «Арктик Полюс-У», предназначенные для эксплуатации в экстремальных условиях — от −70 °C до +60 °C, включая вечную мерзлоту, каменистые и заболоченные грунты, а также агрессивные водные среды. Трубы применяются в сетях питьевого и противопожарного водоснабжения, канализации и созданы на основе собственных разработок НИИ компании. Модели «Арктик Полюс-У» оснащены кабель-каналами для прокладки нагревательных элементов, что позволяет транспортировать среды, склонные к замерзанию. Продукция уже используется в нескольких проектах на Крайнем Севере.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается порядка 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает почти 4,6 тыс. промышленных компаний, где занято свыше 755 тыс. человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.

