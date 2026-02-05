ДОМ.РФ: участники рынка смогут делиться данными в рамках единой платформы стройотрасли

В феврале для участников рынка откроется сервис загрузки датасетов на Отраслевой платформе данных строительной отрасли платформа.дом.рф. Компании в авторизованной зоне смогут делиться сведениями и обогащать базу данных, благодаря которой можно создавать новые ИИ-решения. Презентация сервиса прошла в рамках заседания Экспертной группы по развитию ИИ в строительстве при Минстрое России.

Базовую версию платформы данных для стройки запустил ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России в ноябре 2025 года. Проект помогает повысить объём машиночитаемых данных девелопмента и способствует ускоренному внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслевые процессы.

«Минстрой России последовательно внедряет цифровые инструменты в работу регионов России, которые способствуют сокращению процедур инвестиционно-строительного цикла в рамках реализации федерального проекта «Новый ритм строительства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мы создаём не просто базу данных, а единую цифровую среду, удобную как застройщикам, так и людям, которые ждут свои дома. Таким образом обеспечивается генерация «чистых» структурированных данных с самого начала реализации проекта, что важно для создания «цифрового» двойника страны. Кроме того, применение технологий искусственного интеллекта для анализа данных открывает путь к более точным решениям, оптимизирует ресурсы и повышает эффективность достижения технологического суверенитета строительной отрасли и нашей страны», — сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

На платформе ДОМ.РФ уже размещены первые наборы данных, связанные с многоквартирным строительством и частным домостроением. Пользователи могут получить доступ к датасетам, таким как анализ квартир по классам недвижимости, план ввода объектов строительства по кварталам, объекты строительства по регионам, анализ сезонности строительства, квартирография, популярность характеристик частных домов, региональная аналитика строительства, активность застройщиков по строительным проектам и т.д.

«Машиночитаемые данные — это основа для формирования умных сервисов и ИИ-агентов, способных сделать жилищное строительство ещё более качественным и эффективным. Уже несколько десятков организаций объявили о желании работать над развитием платформы для стройотрасли. Масштабирование этого проекта позволит перейти на абсолютно новый уровень технологического развития как самих компаний-участников, так и экономики в целом», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Статистические датасеты можно использовать уже сейчас для решения самых разных задач, в том числе для анализа рынка, выявления трендов, оптимизации бизнес-процессов застройщиков и проектировщиков и создания сервисов прогнозирования.

Платформу разрабатывает ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии», входящая в группу ДОМ.РФ. В ближайших планах – расширить базовые функции системы, добавить программный интерфейс (API) для интеграции с внешними системами, а также новые наборы данных.