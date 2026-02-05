«БФТ-Холдинг» завершил проект «Единый регистр населения Омской области»

В Омской области начал работу «Единый регистр населения Омской области» – информационный ресурс, который консолидирует данные о жителях региона из различных ведомств и используется при оказании государственных и муниципальных услуг. Проект, реализованный «БФТ-Холдингом» совместно с ООО «Информационные системы и сервисы» для Министерства цифрового развития и связи Омской области, нацелен на повышение качества и сокращение сроков предоставления услуг жителям региона. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Проект по внедрению «Единого регистра населения Омской области» реализован в продолжение задачи по формированию единого регионального ресурса, содержащего сведения о населении региона. Его цель – обеспечить использование актуальных и достоверных данных о физических лицах (паспортные данные, СНИЛС, сведения о составе семьи, гражданстве, виде на жительство, статусе безработного и др.) при оказании государственных и муниципальных услуг в рамках установленной модели межведомственного взаимодействия, а также собрать полноценную базу для аналитической работы с целью перехода на проактивное (автоматическое, без подачи гражданином заявления) оказание госуслуг населению. Это создает условия для сокращения сроков оказания услуг и повышения эффективности выполнения государственных функций.

«Единый регистр населения Омской области», реализованный на базе решения «БФТ.Хранилище» «БФТ-Холдинга», обеспечивает загрузку и регулярное обновление сведений о населении Омской области, направляемых из федерального «Единого регистра населения» (ФГИС ЕРН) посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (ЕСМЭВ), хранение этих данных, включая историю их изменений, с соблюдением требований по защите персональных данных. На сегодняшний день сформирован единый информационный ресурс о населении региона – это более 2,5 млн человек. Проект был выполнен в один этап и включал разработку, установку и настройку необходимых компонентов. Срок реализации составил четыре месяца.

«Внедрение «Единого регистра населения Омской области» позволяет существенно сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и формирует основу для перехода к их проактивному предоставлению. В будущем жители региона без необходимости предварительной подачи соответствующих заявлений смогут видеть доступные им меры социальной поддержки и подтверждать назначение пособий и льгот в электронном виде», – сказал Максим Макаленко, первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области.