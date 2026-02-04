CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На регпортале заявление на выплату на питание заполнит умный сервис

В Московской области упростили оформление ежемесячной выплаты на питание для будущих и кормящих матерей, а также детей до трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Раньше при подаче заявления нужно было вручную вводить данные о ребенке. Теперь умный сервис автоматически подтягивает нужную информацию из личного кабинета «Госуслуг» или из информационной системы Минсоцразвития при их наличии. Кроме того, система самостоятельно проверяет право на выплату, статус предыдущих обращений и наличие действующей меры поддержки», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Ежемесячные денежные выплаты на питание назначаются беременным женщинам по заключению врача со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение шести месяцев с даты родов и детям до трех лет. Если в семье несколько детей в возрасте до 3трех лет, выплата предоставляется на каждого ребенка.

Оформить услугу можно на региональном портале в разделе «Семья» – «Маткапитал и выплаты». Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты придет в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области добавили, что в 2025 г. онлайн-услугой «Назначение ежемесячной денежной выплаты на питание» воспользовались более 88,9 тыс. раз.

