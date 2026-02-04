Муниципалитет Якутска вдвое сократил расходы на рабочие коммуникации с помощью «МТС Линк»

Окружная администрация города Якутска первой на Дальнем Востоке провела цифровую трансформацию на уровне муниципалитета. Все подведомственные учреждения работают в единой цифровой среде на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Такой подход упростил взаимодействие муниципальных служб и снизил затраты на поддержку инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Окружная администрация выстроила систему онлайн-коммуникаций для всех подведомственных организаций. На уровне муниципалитета к платформе подключены департаменты, административные подразделения и учреждения культуры, включая библиотеки. Для каждой организации предусмотрен отдельный личный кабинет, а функции управления и контроля переданы Центру информационных технологий города Якутска.

Техническим сопровождением платформы занимается команда «МТС Линк». Благодаря этому снизилась нагрузка на ИТ-специалистов Окружной администрации и в два раза сократились затраты на поддержку цифровой инфраструктуры.

«МТС Линк» в муниципалитете используют для рабочих встреч и совещаний разного уровня. Запись каждого мероприятия доступна в облачном хранилище, а с помощью искусственного интеллекта автоматически формируются текстовая расшифровка и краткие итоги. Благодаря этому сократилось время на подготовку протоколов совещаний: вручную обработка одного документа занимает в среднем три дня.

«Перед нами стояла задача централизовать рабочие коммуникации внутри муниципалитета. При выборе решения мы искали надежный и безопасный российский продукт. «МТС Линк» помог сократить число очных совещаний и вдвое снизить расходы на проведение мероприятий. Также уменьшилась нагрузка на сотрудников: им реже приходится выезжать на встречи, что особенно важно в условиях нашего холодного климата», — отметил директор Центра информационных технологий города Якутска Сергей Лыткин.

«Цифровизация в госсекторе сегодня важна не только на уровне регионов, но и на уровне муниципальных образований. Именно они отвечают за повседневные процессы и находятся ближе всего к задачам и запросам жителей. В сотрудничестве с Окружной администрацией города Якутска мы выстроили безопасную цифровую среду для оперативного решения управленческих задач. Наша платформа учитывает требования госсектора: поддерживает гибридный формат работы, обеспечивая возможность сокращения сроков принятия управленческих решений, совместима с оборудованием для переговорных, доступна в серверной версии и позволяет работать в едином пространстве без переключения между сервисами», — сказал руководитель по работе с органами государственной власти и местного самоуправления «МТС Линк» Александр Чернышев.