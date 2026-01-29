CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Решение «Росэла» для цифровой трансформации предприятий сэкономит до 50% ресурсов

Холдинг «Росэл» разработал цифровой сервис «IT Архитектор» для управления цифровой трансформацией крупных промышленных холдингов. Сервис помогает вести архитектуру информационных систем: регулярно обновлять описания, стандарты и принятые решения, а также управлять изменениями и соответствием. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэлектроника».

Это снижает трудозатраты на поддержку единого архитектурного контура, помогает фиксировать решения, контролировать стандарты и обеспечивает трассируемость от стратегии до реализации. Ожидаемый эффект — сокращение времени на разработку и ведение ИТ-архитектуры систем информатизации и цифровизации до 50%.

«IT Архитектор» разработан научно-производственным предприятием «Исток им. Шокина» (входит в «Росэл») на основе программно-аппаратного комплекса систем автоматизированного проектирования (ПАК САПР) – программного продукта для автоматизации конструкторской подготовки производства, управления проектами, проведения суперкомпьютерных вычислений и использования различного необходимого программного обеспечения с применением виртуальных рабочих мест. ИT-сервис в ПАК САПР позволяет на базе одной платформы консолидировать управление всей цифровой архитектурой холдинга. Пользователь получает возможность видеть цифровые активы организации вместе со структурой управления любой сложности, выстраивать взаимодействие между предприятиями, моделировать различные управленческие процессы, получать бизнес-аналитику.

«Сервис «IT Архитектор» реализован на основе ПАК САПР и обеспечивает комплексный подход к стратегическому планированию в области разработки и внедрения архитектурных решений для цифровой трансформации предприятий. Структура цифровой среды каждого предприятия интегрируется в общую среду предприятия, а решения предприятия связываются воедино на уровне управляющей организации холдинга. При этом организуется единое облачное пространство с выстраиванием кооперационных цепочек и управляемым разграничением доступа предприятий к рабочей среде в рамках реализуемых проектов. Как результат, мы имеем полное и представление о цифровой структуре холдинга с детализацией и прозрачностью на всех уровнях», – сказал директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталий Александров.

Важные особенности ИT-сервиса: возможность формирования многоуровневого описания архитектуры с различным уровнем детализации, стандартизация, совместимость с другими программными продуктами, гибкость и адаптивность под различные задачи. Продукт дает возможность выявлять слабые места предприятий в части цифровизации и автоматизации производственных процессов и оптимизировать их. Это может привести к сокращению времени и затрат на разработку проектов до 50%, повысить производительность предприятия и, за счет кумулятивного эффекта, – маржинальность выпускаемых изделий.

Безопасность и конфиденциальность обеспечиваются средствами ПАК САПР, на базе которого разработано решение. Каждое предприятие работает в отдельном логическом пространстве, доступ к которому имеют только интегрированные структуры верхнего уровня. Платформа реализует криптографическую защиту на уровне облака и обмена данными в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России – все сведения зашифрованы как при хранении, так и при передаче. Такой подход защищает инженерные данные, технологические процессы и конструкторские решения предприятий от несанкционированного доступа других предприятий и посторонних лиц.

