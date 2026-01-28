В ГИС «Панорама» повышена автоматизация создания и обновления карт и формирования кадастровых документов

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.5.3. В новой версии усовершенствована автоматизация инструментов создания и обновления карт с применением оверлейных операций и автоматического распознавания и векторизации объектов по данным ДЗЗ. Доработаны инструменты автоматической расстановки подписей, импорта и экспорта данных в различных форматах, улучшена поддержка формата аэронавигационных карт AIXM. В комплексе геодезических задач разработаны новые инструменты для построения профилей трасс и линейных сооружений, подготовки схем геодезических построений, технических планов объектов недвижимости и других видов документов. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В задаче «Редактор карты» доработан режим «Вырезание из полигона». Новая реализация позволяет выполнять вырезание внутренних и внешних областей пересечения объекта с шаблоном. В качестве редактируемого объекта и шаблона могут быть выбраны простые площадные объекты или мультиполигоны. Результат записывается в простые площадные объекты или мультиполигоны. Результат содержит внешние или внутренние области (области пересечения с шаблоном). Опционально метрика шаблона согласуется с редактируемым объектом. При этом в контур шаблона добавляются точки пересечения с вырезаемым объектом. Настройка опций режима выполняется в контекстном меню при активации режима (при нажатии ПКМ).

При создании нового объекта по координатам из файла добавлена поддержка формата Shapefile. Перед загрузкой проверяется соответствие типа загружаемых данных и типа (характера локализации) выбранного в классификаторе объекта. Добавлена опция «Вставка ответных точек только на текущей карте», что обеспечивает запрет на внесение несанкционированных изменений в картах, добавленных к редактируемой. В режиме «Создание линейного объекта» добавлена возможность ввода длины создаваемого участка в мм на карте для упрощения создания схематических чертежей и планов.

При создании новых объектов или редактировании семантики существующих объектов в диалоге «Выбор объекта» добавлена возможность сразу создавать связанные метаобъекты через ссылки типа GUID. Для этого в Редакторе классификатора нужно задать виды связанных объектов, на которые может ссылаться конкретный вид семантики-ссылки. Например, в объекте «Радионавигационное средство» может быть несколько экземпляров семантики-ссылки на объекты «Радионавигационное оборудование». При создании объекта «Радионавигационное средство» в закладке Семантика в меню по правой кнопке над семантикой-ссылкой на оборудование выбирается пункт меню «Создать связанный объект» для выбора вида оборудования и его параметров. Такой режим упрощает создание набора подчиненных метаобъектов, ввод их атрибутов и установление связей между объектами.

Расширены функции автоматического распознавания и векторизации объектов на снимках местности с помощью подключения к сервису Panorama Vision. Добавлен режим «Поиск незарегистрированных объектов», предназначенный для автоматического выявления объектов, отсутствующих на текущей цифровой карте. Для использования режима необходимо: открыть в ГИС «Панорама» цифровую карту местности, загрузить спутниковые или аэрофотоснимки интересующей территории, перейти в режим «Поиск незарегистрированных объектов», указать тип объектов для анализа (например, здания, дороги, лес и другие), выделить на карте эталонные (существующие) объекты, подать заявку на распознавание. После подачи заявки сервис Panorama Vision выполняет: дешифрирование объектов на снимках; сравнение распознанных и эталонных контуров; выделение новых или отличающихся объектов на результирующей карте. В результате сравнения каждому объекту присваивается семантика с соответствующим цветом отображения: красный — объект найден на снимке, но отсутствует среди эталонов (новый); оранжевый — объект имеет существенные геометрические отличия от эталона; зеленый — объект совпадает с эталонным; фиолетовый — эталонный объект, которому не соответствует ни один из найденных. Допуск на отклонение формы между распознанным объектом и эталонным задается в интерфейсе режима. По умолчанию он равен пяти метрам. Отклонение рассчитывается по метрике Хаусдорфа — как максимальное расстояние от точек одного объекта до ближайших точек другого. Результат сохраняется в семантике «Максимальное отклонение формы объекта от эталона» (код 31302 в классификаторе service.rsc). Режим может использоваться для выявления объектов следующих категорий: сельскохозяйственные поля, объекты гидрографии (реки, пруды, озера и другие.), высокий лес, поросль леса, вырубки, здания, грунтовые и асфальтированные дороги.

Режим «Поиск незарегистрированных объектов» запускается кнопкой на панели инструментов «Комплекс автоматического распознавания и векторизации», доступной из списка прикладных задач. На этой панели также размещена кнопка для открытия диалога «Автоматическое распознавание снимков», позволяющего обрабатывать изображения местности и данные из открытых геопорталов — даже в отсутствие эталонной карты. Для получения готовой векторной карты пользователю необходимо выполнить двойной клик по строке заявки в «Списке заявок» или вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Открыть слой». Для выявленных объектов ссылка на ближайший эталонный объект исходной карты записывается в семантику «Ссылка на карту с добавлением номера объекта» (код 32797 в классификаторе service.rsc).

Доработана задача «Автоматическая расстановка подписей». Перед нанесением подписей на открытую карту активизируется режим удаления ранее созданных объектов-подписей. В новой версии реализовано селективное удаление: добавлена возможность удалять не все подписи, а только те, которые относятся к объектам, выбранным в таблице «Подписываемые объекты». При удалении подписи автоматически у соответствующих объектов удаляется семантика типа «Ссылка на подпись». Эта логика позволяет безопасно обновлять подписи только для нужных объектов, не затрагивая остальные элементы карты.

В диалоге «Импорт из CSV, TXT, XYH» добавлена возможность указывать последнюю строку для обработки, если в конце файла есть строки, данные из которых не нужно переносить на карту. При выборе обрабатываемых столбцов файла блокируется повторное назначение столбца разным координатам. При назначении типа столбца, который уже был назначен другому столбцу, предыдущее назначение сбросится. Нескольким полям может быть назначена одна и та же семантика, если в классификаторе карты для нее установлено свойство «Разрешается повторение».

Доработана задача экспорта данных в формат GML/JSON. Добавлен новый режим сохранения внешнего вида (стилей) объектов. В данном режиме сохраняется изображение точечных объектов в виде картинки в выходной файл. В формат GML данные сохраняются в соответствии со стандартом OGC 02-070 версии 1.0.0 - SLD (StyledLayerDescriptor).

В задаче «Геодезический редактор» разработан новый режим «Схема геодезических построений», предназначенный для автоматизированного нанесения на карту результатов геодезических измерений. Режим разработан с учетом действующих нормативных требований к схемам геодезических построений и заменяет два устаревших режима «Создание схемы базовых станций на объекте в отдельном окне» и «Сформировать сводный протокол GPS-измерений». Диалог режима обеспечивает управление составом наносимых на карту графических элементов, с учетом количества и расположения базовых станций. В общем случае на схему наносятся следующие объекты: геодезические пункты, базовые станции, направление на базовую станцию, контур кадастрового объекта, существующие и новые точки границ объекта, направление на точку границ, отрезки границ, пояснительные подписи.

Доработан диалог «Формирование отчета» так, чтобы параллельно с открытым диалогом можно было выполнять действия с объектами карты. В режимах «Расчет пересечения объектов», «Просмотр пересечения объектов» и «Контроль пересечения объектов» добавлена обработка списков с ГИС Сервера.

Разработан новый режим «Профиль трассы». Режим интегрирует возможности диалогов «Построение профиля линейного сооружения» и «Построение профиля трассы». Обновленный режим позволяет выполнять построение профиля различных видов линейных сооружений (автомобильная дорога, железнодорожный путь, линия электропередач, трубопровод и другие). В зависимости от типа линейного сооружения на схему профиля наносятся дополнительные элементы оформления: пикетаж, углы, расстояния, сведения о кривых и прямых и другие. Расширены средства управления внешним видом схемы. Появилась возможность деления схемы на печатные страницы и вставки в оформляемые страницы подготовленных штампов (основные надписи документа) и утверждающих подписей. Реализовано построение профиля в случае частичного или полного отсутствия матрицы высот (при наличии 3D координат у объекта), в случае отсутствия 3D координаты — формирование прямой линии с созданием всех возможных таблиц оформления. Добавлена проверка выхода за границы трассы при формировании таблицы кривых. Реализовано сохранение в файл настроек профиля информации для инициализации диалога печати.

В задаче «Кадастровые документы» разработан новый режим «Технический план объекта недвижимости», объединяющий возможности устаревших режимов формирования технического плана. Новый режим обеспечивает сбор сведений с карты и формирование технического плана в виде текстового отчета и электронного XML-документа для здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места и единого недвижимого комплекса. Ввод и редактирование сведений технического плана осуществляется в диалоге «Технический план», а исходная информация запрашивается из объектов кадастровой карты и базы кадастровых работ. Подготовка карты является важным этапом формирования технического плана, ее содержание зависит от вида объекта недвижимости и должно включать необходимые объекты карты, описанные в классификаторе survey.v6 в слое «Технический план». В левой части диалога расположено дерево разделов, а в правой части отображается информация для выбранного узла дерева. Для ввода и редактирования составных атрибутов технического плана разработаны вспомогательные диалоги: «Документ», «Расположение в пределах объекта недвижимости», «Характеристики всех помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении». Для зданий и сооружений предусмотрены части двух типов: с координатным описанием местоположения и с текстовым описанием местоположения. Для помещений предусмотрены только части с текстовым описанием местоположения. Текстовый отчет технического плана создается в формате DOCX на основании шаблонов установленной формы и содержания. Шаблоны отчетов содержат маркеры, вместо которых программа вставляет значения атрибутов. Формирование электронного XML-документа выполняется в соответствии со схемой TP_v07_R03.

Доработан режим «Информация из государственного кадастра недвижимости». Уточнен состав атрибутов кадастровых объектов в соответствии с данными геопортала «Национальная система пространственных данных». Для автоматического заполнения реквизита «1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ» раздела «Пояснительная записка» текстового отчета «Карта-план территории» добавлена обработка нового атрибута «Обозначение территории комплексных кадастровых работ». Для этого внесены правки в классификатор survey.v6.rsc, в диалог «Атрибуты кадастрового объекта» и процедуру заполнения текстового отчета DOCX. Теперь при формировании текстового отчета в реквизит помимо номеров кадастровых кварталов дополнительно записывается содержимое семантики с ключом CW_DESCRIPTION.

Доработан режим «Чтение карты-плана территории и нанесение на карту» для получения сведений о частях помещений. Добавлено чтение данных узла CulturalHeritage «Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и сохранение сведений в несколько семантик объекта. Раньше информация сохранялась в семантику CULTURAL составной строкой, теперь используются семантики «Признак включения в реестр ОКН» (CULTURALHERITAGE), «Регистрационный номер ОКН» (REGNUM), «Вид ОКН (список)» (OBJCULTURAL), «Наименование ОКН» (NAMECULTURAL), «Реквизиты решений Правительства РФ, органов охраны объектов культурного наследия о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к выявленным объектам культурного наследия, подлежащим государственной охране»" (CULT_DECISION).

Обновлен режим «База кадастровых работ», в части ведения сведений о геодезических пунктах. Добавлена кнопка «Сохранить геопункты в CSV-файл». Сохранение данных производится с учетом установленного фильтра в диалоге на вкладке «Геопункты». При загрузке пунктов геодезической сети из CSV добавлен анализ формата строки данных для автоматического чтения информации о геодезических пунктах в сокращенном и полном составе полей исходных данных.

