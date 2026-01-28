CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Приложением «Госуслуги Авто» пользуются 20 млн человек

Приложением «Госуслуги Авто» пользуются 20 млн человек. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

«Госуслуги Авто» — мобильное приложение, в котором собраны все самые важные для водителей услуги. Можно загрузить электронные документы, оформить ДТП онлайн, подать заявление на компенсацию ОСАГО и написать другим автовладельцам. Его ежемесячная аудитория за последний год выросла на 30%.

Мужчины скачивают «Госуслуги Авто» чаще женщин — их 72%. Средний возраст пользователя для обоих полов при этом одинаковый — от 34 до 44 лет.

Электронные документы: 16,1 млн — CТС; 11,2 млн — водительских удостоверений.

Возможность предъявить электронные СТС и водительское удостоверение в приложении сотруднику ГИБДД пока работает в режиме опытной эксплуатации. Инспектор вправе попросить бумажные СТС или права.

Водительские чаты: в «Госуслуги Авто» создан уже почти миллион чатов. Чаще всего водителям сообщают о блокировке проезда (48,7%), включенных фарах (11,1%) и открытом окне (10,5%).

Оформление ДТП: 445 тыс. ДТП оформлено в электронном виде. Теперь в приложении есть конструктор ДТП, с его помощью можно быстро нарисовать дорожную схему; 106 тыс. заявлений на компенсацию по ОСАГО. Для подачи заявления в приложении неважно, как оформлялось ДТП — по европротоколу или с участием инспектора.

Где чаще пользуются «Госуслуги Авто»: Москва и Московская область; Санкт-Петербург и Ленинградская область; Краснодарский край; Свердловская область; Самарская область.

