Отличная слышимость: «Ростелеком» в Тюменской области модернизировал и установил 206 комплексов оповещения населения

В 2025 г. компания «Ростелеком» значительно расширила охват региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) в Тюменской области. Работы затронули 17 муниципалитетов , где было модернизировано и установлено 206 комплексов. Устройства состоят из рупорных громкоговорителей, сирен, шкафов управления и необходимого телекоммуникационного оборудования. Все компоненты произведены в России и соответствуют требованиям национального стандарта. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Сухорученко, начальник управления «Тюменской областной службы экстренного реагирования»: «РАСЦО – это надежный инструмент информирования граждан о чрезвычайных ситуациях. Система оперативно доносит сведения о потенциальных угрозах, что критически важно для снижения последствий ЧС. Более 80 % населения области находится в зоне действия комплексов оповещения».

Точки для размещения оборудования выбраны с учетом максимального охвата территории. Громкоговорители и сирены установлены на высотных сооружениях и социально значимых объектах. Специалисты, ответственные за информирование граждан, могут заранее записывать речевые модули, устанавливать громкость сигнала тревоги и настраивать время автоматического запуска системы оповещения.

Александр Каменских, директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «"Ростелеком" модернизирует региональную систему оповещения, обеспечивая надежную и безопасную передачу данных по защищенным линиям связи. За четыре года работы подключено 907 устройств, в том числе 235 – в Тюмени. Оборудование можно запускать как в масштабах всей области, так и локально, в отдельных населенных пунктах».

Для проверки и анализа работоспособности РАСЦО Тюменская область два раза в год участвует во всероссийской тренировке. Во время ее проведения в населенных пунктах региона включают электросирены и другие устройства оповещения, а по радио и телевидению передают учебную информацию для населения.