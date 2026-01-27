Минцифры: государственные услуги — в мессенджере Max
От QR-кодов документов до школьных и домовых чатов — все в одном мессенджере. Rакими государственными услугами россияне пользуются в Max. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Цифровой ID в Max
Более 1,5 млн Цифровых ID создано в Max.
В 40 тыс. магазинах по всей России можно подтвердить совершеннолетие с помощью цифрового ID при покупке товаров 18+.
600 тыс. покупок с подтверждением возраста с помощью QR-кода в Max совершили пользователи мессенджера.
Учетная запись «Госуслуг12 млн пользователей портала применяют код в Max в качестве дополнительной защиты входа
Более 160 млн уведомлений о статусах получения услуг на портале направлено в Max.
Сервисы МФЦ
Более 1,6 млн человек используют чат-бот МФЦ для консультаций по услугам.
Почти 540 тыс. раз пользователи записались на прием в МФЦ в Max.
Образование
Почти 2 млн человек используют приложение «Госуслуги Моя школа» в «Сферуме».
Более 20 млн школьников, учителей и родителей состоят в школьных чатах.
Более 1 млн студентов общаются в чатах вузов.