ДИТ Москвы: более 10 млн изданий получили москвичи по единому читательскому билету в 2025 году

Современные московские библиотеки – это технологичные и уютные пространства, где можно проводить время за чтением, работать, посещать мастер-классы и творческие мероприятия. Доступ к возможностям городских библиотек открывает единый читательский билет (ЕЧБ). В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что в 2025 г. с его помощью жители столицы получили свыше 10 млн изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов.

«Услуги московских библиотек пользуются спросом среди людей всех возрастов — молодежи и горожан как среднего, так и старшего возраста. В 2025 г. москвичи получили более 160 тыс новых единых читательских билетов, чтобы воспользоваться всеми возможностями библиотек столицы. Из этого числа 31 тыс. была оформлена онлайн. Интерес к чтению также подтверждается увеличением количества заказов книг, в том числе через сервис бронирования «Библиотеки Москвы» на mos.ru. В 2025 г. жители города забронировали более 266 тысяч книг, а срок хранения свыше 473 тыс. изданий был продлен», — сказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Единый читательский билет можно получить онлайн на mos.ru или в любой из 440 городских библиотек без необходимости регистрироваться в каждой из них — там он выдается в виде пластиковой карты. Удобно использовать электронную версию читательского билета в мобильном приложении «Мой id», где он представлен в формате штрих-кода.

Единый читательский билет открывает доступ ко всем функциям сервиса «Библиотеки Москвы» . С помощью сервиса можно узнать, в какой библиотеке есть в наличии нужное издание и забронировать его, продлить срок хранения книг онлайн, а также получить персональные подборки книг, сформированные искусственным интеллектом на основе ранее забронированных или добавленных в раздел «Избранное» изданий. Кроме того, владельцы единого читательского билета могут настроить в своем личном кабинете на портале mos.ru виджет «Мои книги», который помогает получать информацию о забронированных книгах и отслеживать статус заказов.

Сервис поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» заработал на портале mos.ru в апреле 2021 г. Это совместный проект столичных Департамента информационных технологий и Департамента культуры.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

