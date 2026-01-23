Автомобиль, холодильник, стиральная машина: почти 40 тонн вторсырья сдали жители Подмосковья с помощью сервиса по вывозу ненужных вещей

Более 1000 заявок на вывоз ненужных вещей оформлено через цифровой сервис на портале госуслуг Московской области в 2025 г. На экологичную утилизацию и переработку сдано 38 тонн вторсырья. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис позволяет жителям не только избавиться от ненужного хлама в доме, но и сделать значимый вклад в улучшение экологии региона. Так, чаще всего в 2025 г. жители сдавали холодильники – таких заявок поступило 280. Рекордсменом стала самая крупная заявка года, включавшая 29 предметов: пианино, газовую плиту, шкаф, диван и многое другое. Таким образом, услуга помогает вывозить даже содержимое целой квартиры», – сказала министр государственного управления, информационных технологи и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

276 заявок было оформлено на вывоз стиральных машин. На третьем месте по популярности оказались диваны (211 заявок). В июле 2025 г. на утилизацию был передан один автомобиль, а каждый месяц на переработку передают два пианино.

Подать заявку можно в любое удобное время, сервис работает на прием обращений круглосуточно. Ограничений на количество вывозимых предметов нет. Для оформления достаточно указать список предметов, точный адрес, контактную информацию, удобные дату и один из двух временных диапазонов вывоза. Затем оператор свяжется для завершения согласования деталей заказа. Информацию о стоимости услуги можно узнать на странице сервиса.

Сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен на портале госуслуг Московской области и в приложении «Добродел».