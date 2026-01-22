CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Студенты смогут управлять подсветкой университетов через Мах

Национальный мессенджер, VK Education и ведущие российские вузы запустили совместный интерактивный проект: студенты и сотрудники университетов получили возможность менять световую подсветку зданий в своих учебных заведениях в реальном времени. Для активации необходимо зайти в чат-бот в Мах и правильно ответить на математический вопрос. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Пилотными площадками стали знаковые пространства в четырех вузах: первый и второй учебные корпуса в кампусе «Кантиана» в Балтийском федеральном университете им. И. Канта в Калининграде; учебный корпус «Канатный цех» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге; учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве; главный вход в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

Локации для подсветки отбирались совместно с вузами. Были выбраны знаковые и популярные у студентов пространства с большой площадью остекления: например, в Санкт-Петербурге подсветка появилась в башне исторического здания «Канатного цеха» на Васильевском острове, а в Калининграде — в кампусе «Кантиана». Для реализации проекта во всех вузах суммарно было установлено 172 светодиодных линейных светильника.

Каждый университет имеет свою индивидуальную цветовую палитру: один базовый цвет и пять дополнительных, на которые можно переключить подсветку. Для управления подсветкой необходимо присоединиться к специальному чат-боту своего вуза в Мах.

«VK активно участвует в развитии университетской инфраструктуры и открывает в партнерских вузах современные пространства. Подобная интерактивная подсветка уже много лет является визитной карточкой наших офисов в Москве и Санкт-Петербурге, и мы рады с помощью технологий мессенджера МАХ привнести этот цифровой опыт в пространства вузов. Надеемся, что проект не только сделает облик университетов ярче, но и вдохновит студентов на новые идеи и яркие открытия», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

