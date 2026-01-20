В сервисе «Моспитомец» появилась страница с советами для владельцев домашних животных

В сервисе «Моспитомец» на портале mos.ru появился новый раздел – «Советы для владельцев животных». Здесь ответственные хозяева найдут информацию о том, чем лучше кормить своего любимца, когда нужно сделать ему прививку, как подружить с другим четвероногим другом, кто может позаботиться о животном на время отпуска хозяина и о многом другом. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

«Новый раздел поможет горожанам еще удобнее и комфортнее заботиться о своих четвероногих любимцах. Теперь советы на все случаи жизни собраны вместе и всегда под рукой. Раздел содержит пять тематических блоков – «Появился питомец», «Здоровье», «Выход в свет», «Неприятности», «Права и защита». Это позволяет в кратчайший срок сориентироваться и найти нужную именно сейчас статью, инструкцию или совет. Из раздела москвичи узнают лайфхаки по содержанию экзотических животных и формированию у своего питомца полезных привычек, подготовиться к адаптации кошки или собаки из приюта и многое другое. Тематические блоки нового раздела будут меняться в зависимости от сезонности и других факторов, чтобы пользователи всегда получали самую актуальную информацию», — сказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

С помощью блока «Появился питомец» жители столицы смогут подготовиться к тому, чтобы взять домой собаку или кошку, правильно адаптировать животное в семье, где есть дети и пожилые. В блоке «Здоровье» можно прочитать полезные советы о том, как уберечь питомца от сезонных заболеваний. Из блока «Выход в свет» можно почерпнуть информацию о правилах безопасных прогулок в столичных парках и дальних поездок с любимцем, выбрать площадку для выгула и заранее подготовиться к дачному сезону. В блоке «Неприятности» содержится информация о действиях в случае укуса животного, правила первой помощи питомцу в экстренной ситуации, контакты служб, которым можно сообщить о факте нахождения бездомного животного. В блоке «Права и защита» можно найти контакты, по которым следует сообщить о факте жестокого обращения с животными, прочитать о том, собакам каких пород обязательно нужно надевать намордник в общественных местах, ознакомиться с полным перечнем правил выгула и содержания собак и многое другое.

Сервис «Моспитомец» запущен в октябре 2025 г. столичными Департаментом информационных технологий и Комплексом городского хозяйства. Одна из его ключевых функций – помочь будущему хозяину выбрать кошку или собаку из 13 городских приютов, ознакомившись с анкетами пушистых постояльцев, и записаться на визит в приют. Сейчас в каталоге «Моспитомца» более тысячи анкет собак и кошек, все они привиты, чипированы и готовы к жизни в семье.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».