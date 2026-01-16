«Спарго Технологии» и Департамент здравоохранения Еврейской автономной области завершили проект цифрового импортозамещения региона программами F3 ЛЛО и F3 Tail Web

Отечественный разработчик ИТ-решений «Спарго Технологии» успешно реализовал проект цифрового импортозамещения льготного лекарственного обеспечения Еврейской автономной области (ЕАО) программным комплексом F3 ЛЛО. Отпуск лекарств и изделий медицинского назначения в государственных аптеках региона осуществляется через программу F3 Tail Web. Проект входит в программу «Цифровая экономика», государственным заказчиком выступает Департамент здравоохранения ЕАО. Об этом CNews сообщили представители «Спарго Технологии».

Комплекс решений от «Спарго Технологии» полностью автоматизировал работу с льготным лекарственным обеспечением в регионе: F3 ЛЛО работает во всех государственных медицинских учреждениях региона, а F3 Tail Web отвечает за отпуск товаров в государственных аптеках. Оба продукта полностью импортозамещенные.

Внедрение системы F3 ЛЛО обеспечивает создание единого информационного пространства с другими государственными системами и позволяет Департаменту здравоохранения получать информацию в режиме онлайн. Для ЕАО создана единая региональная база данных пациентов, нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении, а также налажен контроль за информационными процессами при реализации лекарств для льготных категорий граждан.

Программа автоматизирует электронный обмен данными между органами управления здравоохранением региона, медицинскими организациями и аптеками, интеграцию с МИС, шинами данных и федеральными сервисами РЭМД, ФРЛЛО. Кроме этого реализовано подключение внешних справочников («Единый Справочник», ФНСИ), проведение плановой и дополнительной заявочных кампаний, учет заключенных государственных контрактов, обработка реестров выписанных рецептов и проведение медико-экономического контроля.

Программное решение F3 Tail Web помогает организовать работу с рецептами в форме электронного документа, как для льготного лекарственного обеспечения, так и для рецептов за полную стоимость. Все выписанные рецепты поступают в процессинговый центр F3 ЛЛО.

Александр Сенилов, заместитель генерального директора по продажам ООО «Фармадата» (дочерней компании «Спарго Технологии»), отметил: «Мы гордимся нашим вкладом в развитие цифровой инфраструктуры ЕАО. Реализация этого проекта стала важным этапом для внедрения отечественных решений на Дальнем Востоке и других регионах России и подтверждает нашу готовность масштабировать такие инициативы в других регионах».

«Проект с ЕАО стал одним из примеров комплексного внедрения программных продуктов для мониторинга, управления и цифровизации движения лекарственных препаратов – от производства до конечного потребителя. Постоянное совершенствование — наш приоритет, мы активно развиваем F3 Tail Web, учитывая предложения и отзывы наших клиентов и пользователей из разных регионов РФ», – сказал Александр Лисин, директор по клиентскому сервису АО «Спарго Технологии».

Сегодня система F3 ЛЛО успешно работает во всех федеральных округах России регионах страны и с каждым днем продолжает совершенствоваться, предоставляя медицинским учреждениям новые инструменты для эффективной работы. В ближайших планах — расширение возможностей для сотрудников органов управления здравоохранением и первичного звена, переход на расчеты в эталонных дозировках, внедрение персонализированной оценки потребностей на основе анализа врачебных назначений с учетом аналогов лекарственных препаратов, а также многое другое.