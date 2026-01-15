CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье открыта электронная запись на постановку в банк данных опеки

Новая услуга для приемных родителей заработала на портале госуслуг Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в Подмосковье записаться на прием для постановки на учет в банк данных опеки можно онлайн. Достаточно просто заполнить электронное заявление и сразу выбрать удобные дату, время и место визита. Кроме того, система автоматически проверит наличие ранее поданных заявлений, по которым еще не принято решение», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Запись граждан на прием в региональный банк данных (органы опеки и попечительства)» доступна на регпортале в разделе «Семья» – «Опека и попечительство».

Воспользоваться ею могут физические лица, у которых есть заключение о возможности быть опекуном или усыновителем. Получить такое заключение в Московской области также можно электронно.

Чтобы взять ребенка на воспитание или оформить над ним опеку в Подмосковье, нужно быть совершеннолетним и дееспособным, иметь подходящее жилье и достаточный доход для содержания всей семьи, включая усыновленного ребенка, не иметь судимости за тяжкие преступления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Скончался Алексей Скляр, экс-замглавы Минтруда, курировавший ИТ

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Российский бизнес бросился проверять безопасность хранения и передачи данных. В 2025 г. рынок достиг 25 миллиардов

Рынок российской микроэлектроники рухнул на четверть. Он состоит в основном из иностранной продукции

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ИТ-услуг 2025
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация промышленности 2025
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2025
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Рынок платформ Kubernetes 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Центры обработки данных 2025