Минцифры: проверяйте такси с «Госуслугами»

Теперь узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Способы проверки: отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции «Госкан» в приложении «Госуслуги»; воспользоваться сервисом «Проверка легкового такси на законность» и ввести данные вручную — госномер и регион, где работает такси. Найти услугу поможет робот «Макс».

Что покажет сервис: информацию о легковом такси; сведения о перевозчике.

Данные на «Госуслугах» отображаются из системы Минтранса «Такси». Там хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси. Она подтверждает легальность работы такси.

Проверка помогает повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков. Если сведений в реестре нет или в них ошибка, можно сообщить о нарушении через Платформу обратной связи (ПОС).

