В Подмосковье упростили подачу заявлений на перераспределение земель

На региональном портале оптимизировали услугу по перераспределению земельных участков. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Процесс получения услуги стал еще более удобным. Теперь в электронной форме появился сервис автогенерации схемы земельного участка, благодаря которому жители региона смогут без услуг кадастровых инженеров сгенерировать схему земельного участка прямо при заполнении заявления. Сформированный файл можно будет скачать, изучить и приложить к заявлению», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Кроме того, электронную форму оснастили сервисом предпроверки. Он поможет избежать повторной подачи заявки и оповестит пользователя в случае, если заявление было подано ранее и ответ от ведомства еще не получен.

Перераспределение земель – это процесс изменения границ существующего земельного участка для создания нового участка, большего или меньшего по площади.

Услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков» доступна на регпоратле в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки». Воспользоваться ей могут владельцы подмосковных земель: физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Услугу предоставят бесплатно в два этапа. Сначала заявитель получит постановление администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане или согласие на заключение соглашения о перераспределении в соответствии с ПМТ. После того как заявитель осуществит кадастровые работы и земельный участок в новых границах встанет на кадастровый учет, сведения о новых границах внесут в ЕГРН и заключат соглашение о перераспределении.

