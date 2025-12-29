CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Сбербанк предложил оплачивать проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга по геопозиции

Сбербанк совместно с ООО «Транспортная концессионная компания» запустили в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга технологию оплаты проезда в трамваях «Чижик» с использованием геопозиции пассажира. Она позволяет быстро и удобно оплачивать поездки — не нужно прикладывать карту либо смартфон к терминалу или передавать наличные. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для оплаты проезда потребуется смартфон с российским картографическим сервисом и выходом в интернет. В приложении нужно открыть меню «Проезд», в нем выбрать общественный транспорт и нажать кнопку «Оплатить проезд» — сервис определит местоположение пользователя и подскажет подходящие маршруты с актуальными тарифами. Деньги спишутся с привязанной банковской карты, а билет будет сформирован в электронном виде. Оплатить поездку также можно с помощью SberPay.

Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «Цифровая трансформация, которую активно поддерживает Сбер, — это, в первую очередь, про удобство для людей. Благодаря геопозиции петербуржцам можно будет не искать в транспорте валидаторы для оплаты, а купить билет «в два клика». Технологии дают свободу выбора, и мы в «Сбере» за многообразие современных и комфортных вариантов для каждого человека».

Дмитрий Ваньчков, врио председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга: «Оплата по геопозиции — это следующий шаг в развитии городской мобильности, где формируется по-настоящему бесшовный пользовательский опыт. Система автоматически распознаёт перемещение пассажира, избавляя его от необходимости вручную подтверждать поездку или выбирать способ расчета. При этом сохраняется главный принцип современной транспортной инфраструктуры — свобода выбора: каждый может использовать тот формат оплаты, который удобен именно ему, не теряя в скорости, надежности и доступности. Так город делает мобильность простой и по-настоящему ориентированной на человека».

Антон Рудаков, директор ООО «Транспортная концессионная компания»: «Скоростная трамвайная сеть «Чижик», как инновационная компания, нацелена на внедрение технологий, улучшающих качество сервиса для наших пассажиров. Оплата с использованием геопозиции расширит спектр возможных способов оплаты и сделает поездку еще более удобной».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Крупный ИТ-холдинг заработал миллиарды, продав акции российского «убийцы» VMWare

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

Конфисковано имущество семьи экс-замглавы Росприроднадзора, обвиняемого в мошенничестве при поставках ПО

Китай выпустил проект правил взаимодействия с антропоморфным ИИ

Путин подписал закон о введении электронных зачеток и студенческих билетов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Центры обработки данных 2025
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Рынок платформ виртуализации 2025
ОБЗОР Рынок BPM 2025
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Облачные сервисы 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Российские CRM-системы 2025