CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

МТС и власти Ленобласти запустят проект по борьбе с водопотерями

Правительство Ленинградской области, «Леноблводоканал» и МТС подписали меморандум по снижению потерь воды. С 2026 г. стороны начнут создание системы оперативного мониторинга состояния сетей, выявления утечек и повышения надежности водоснабжения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС — один из самых надежных технологических партнеров, обладающий компетенциями, которые сегодня реально нужны коммунальной отрасли. Задачи по воде для региона крайне серьезные: это и национальный проект «Инфраструктура для жизни», и поручения Губернатора по снижению потерь и повышению качества воды для жителей. Нам нужно не точечное, а комплексное решение. Рассчитываем, что новая система позволит определять утечки в режиме реального времени, качественнее планировать инвестиции и быстрее реагировать на проблемы. Уверен, что это сотрудничество принесет реальную пользу и сделает жизнь ленинградцев комфортнее», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

В рамках подписания вице-губернатор рекомендовал сторонам заранее проработать вопросы защиты создаваемой системы от возможных сбоев и вмешательства, чтобы обеспечить ее устойчивую и надежную работу.

«Ситуация с потерями воды действительно серьезная: износ сетей высокий, а контроль долгие годы велся недостаточно эффективно. Сегодня в ряде муниципальных образований потери можно считать критическими, поэтому фактически мы объявляем борьбу с водопотерями, потому что без этого невозможно ни наведение порядка в системе, ни финансовое оздоровление предприятия. Задача проста и понятна — последовательно снижать потери, укреплять надежность сети и обеспечивать людям стабильное и качественное водоснабжение», — отметил гендиректор ГУП «Леноблводоканал» Виталий Жданов.

Директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук поблагодарил Правительство Ленинградской области за доверие и подчеркнул, что компания настроена на поэтапную, системную работу. По его словам, МТС планирует вместе с «Леноблводоканалом» выстроить современную модель мониторинга, последовательно расширяя охват и повышая прозрачность процессов. Особое внимание предполагается уделить территориям, где внедрение цифровых решений позволит быстрее добиться ощутимого эффекта. Он отметил, что МТС рассматривает проект как долгосрочный и стратегический, готова обеспечивать технологическую поддержку, развивать инструменты аналитики и контроля, а также помогать в организационном выстраивании процессов. Александр Соловенчук выразил уверенность, что совместная работа позволит стабилизировать систему, снизить потери и повысить качество услуг для жителей Ленинградской области.

Меморандум предусматривает создание комплексной цифровой системы мониторинга водных сетей, установку и подключение приборов учета, формирование динамической гидромодели и использование аналитических инструментов для выявления утечек и сокращения потерь воды. Проект реализуется в логике федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры. Планируется пилотирование и дальнейшее расширение на приоритетные территории, в том числе Кингисепп, Выборг и Волхов. Ожидаемый результат — устойчивое снижение потерь воды, повышение надежности коммунальной инфраструктуры и качества услуг для жителей Ленинградской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Крупный ИТ-холдинг заработал миллиарды, продав акции российского «убийцы» VMWare

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

Конфисковано имущество семьи экс-замглавы Росприроднадзора, обвиняемого в мошенничестве при поставках ПО

Китай выпустил проект правил взаимодействия с антропоморфным ИИ

Путин подписал закон о введении электронных зачеток и студенческих билетов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Центры обработки данных 2025
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Рынок платформ виртуализации 2025
ОБЗОР Рынок BPM 2025
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Облачные сервисы 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Российские CRM-системы 2025