«Гравитон» и «Интегра-С» реализовали проект видеонаблюдения на автодорогах общего пользования для ГК «Автодор»

Компания «Гравитон» совместно с технологическим партнером «Интегра-С» реализовала проект по поставке оборудования для системы интеллектуального видеонаблюдения транспортной безопасности на автодорогах общего пользования по заказу государственной компании «Автодор».

В рамках проекта «Гравитон» осуществил поставку серверного и пользовательского оборудования, которое стало аппаратной основой для развертывания программно-аппаратных комплексов видеонаблюдения. Заказчику были поставлены программно-аппаратные комплексы на базе серверов «Гравитон С2122ИУ» и персональных компьютеров «Гравитон Д52И», предназначенных для стабильной эксплуатации в режиме 24/7 и обработки видеоданных в реальном времени.

Поставленное оборудование было интегрировано со специализированным программным обеспечением «Интегра-С», что позволило создать единую систему интеллектуального видеонаблюдения, полностью соответствующую техническим требованиям ГК «Автодор» и требованиям федерального закона №16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Серверные решения «Гравитон» обеспечивают стабильную работу нейросетевых алгоритмов видеоаналитики, реализующих следующие функции: детекция «оставленный / убранный предмет» для оперативного выявления потенциально опасных объектов; контроль стерильных и технологических зон с автоматическим обнаружением несанкционированного доступа; выявление нарушений маршрута движения, включая движение против потока или остановки транспортных средств в неположенных зонах; анализ нетипичных изменений в кадре, таких как расфокусировка, засветка, отворот или загрязнение камеры.

Решение обеспечивает круглосуточный мониторинг дорожной обстановки, автоматизацию контроля и повышение оперативности реагирования на инциденты. Серверные решения «Гравитон» гарантируют необходимый уровень производительности, отказоустойчивости и масштабируемости системы, а используемые программные модули «Интегра-С» обеспечивают анализ видеопотоков и централизованную визуализацию информации на базе российской интеграционной платформы «Интегра 4D-Планета Земля» — 4D-ГИС, позволяющей создавать «цифровые двойники» критически важных объектов и территорий. Платформа соответствует критериям постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. №969, что подтверждено соответствующими сертификатами.

«Обеспечение транспортной безопасности на федеральных трассах — задача, требующая бескомпромиссной надежности оборудования. Для ГК "Автодор" мы предоставили решения, которые не просто заменяют импортные аналоги, но и гарантируют стабильную работу ресурсоемких алгоритмов видеоаналитики в режиме 24/7. Успешная интеграция оборудования "Гравитон" с ПО "Интегра-С" доказывает, что российские технологии способны эффективно защищать критическую инфраструктуру страны и решать сложнейшие задачи мониторинга дорог в реальном времени», — отметил Александр Столяров, коммерческий директор компании «Гравитон».

«Успешная реализация этого проекта с компанией “Гравитон” подтверждает, что отечественные разработки не только соответствуют, но и превосходят требования регуляторов в части интеллектуального видеоанализа. Наша платформа доказывает свою эффективность для создания безопасной цифровой среды на объектах транспортной инфраструктуры и готова к масштабированию на другие стратегические объекты государственной важности», — сказал Владимир Куделькин, президент консорциума «Интегра-С», заслуженный изобретатель РФ.

«Внедрение современных систем видеонаблюдения является важной частью цифрового развития автодорожной сети. Реализованный проект позволяет повысить уровень контроля за дорожной обстановкой и безопасность участников движения», — отметил представитель ГК «Автодор».