CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе
|

«Гравитон» и «Интегра-С» реализовали проект видеонаблюдения на автодорогах общего пользования для ГК «Автодор»

Компания «Гравитон» совместно с технологическим партнером «Интегра-С» реализовала проект по поставке оборудования для системы интеллектуального видеонаблюдения транспортной безопасности на автодорогах общего пользования по заказу государственной компании «Автодор».

В рамках проекта «Гравитон» осуществил поставку серверного и пользовательского оборудования, которое стало аппаратной основой для развертывания программно-аппаратных комплексов видеонаблюдения. Заказчику были поставлены программно-аппаратные комплексы на базе серверов «Гравитон С2122ИУ» и персональных компьютеров «Гравитон Д52И», предназначенных для стабильной эксплуатации в режиме 24/7 и обработки видеоданных в реальном времени.

Поставленное оборудование было интегрировано со специализированным программным обеспечением «Интегра-С», что позволило создать единую систему интеллектуального видеонаблюдения, полностью соответствующую техническим требованиям ГК «Автодор» и требованиям федерального закона №16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Серверные решения «Гравитон» обеспечивают стабильную работу нейросетевых алгоритмов видеоаналитики, реализующих следующие функции: детекция «оставленный / убранный предмет» для оперативного выявления потенциально опасных объектов; контроль стерильных и технологических зон с автоматическим обнаружением несанкционированного доступа; выявление нарушений маршрута движения, включая движение против потока или остановки транспортных средств в неположенных зонах; анализ нетипичных изменений в кадре, таких как расфокусировка, засветка, отворот или загрязнение камеры.

Решение обеспечивает круглосуточный мониторинг дорожной обстановки, автоматизацию контроля и повышение оперативности реагирования на инциденты. Серверные решения «Гравитон» гарантируют необходимый уровень производительности, отказоустойчивости и масштабируемости системы, а используемые программные модули «Интегра-С» обеспечивают анализ видеопотоков и централизованную визуализацию информации на базе российской интеграционной платформы «Интегра 4D-Планета Земля» — 4D-ГИС, позволяющей создавать «цифровые двойники» критически важных объектов и территорий. Платформа соответствует критериям постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. №969, что подтверждено соответствующими сертификатами.

«Обеспечение транспортной безопасности на федеральных трассах — задача, требующая бескомпромиссной надежности оборудования. Для ГК "Автодор" мы предоставили решения, которые не просто заменяют импортные аналоги, но и гарантируют стабильную работу ресурсоемких алгоритмов видеоаналитики в режиме 24/7. Успешная интеграция оборудования "Гравитон" с ПО "Интегра-С" доказывает, что российские технологии способны эффективно защищать критическую инфраструктуру страны и решать сложнейшие задачи мониторинга дорог в реальном времени», — отметил Александр Столяров, коммерческий директор компании «Гравитон».

«Успешная реализация этого проекта с компанией “Гравитон” подтверждает, что отечественные разработки не только соответствуют, но и превосходят требования регуляторов в части интеллектуального видеоанализа. Наша платформа доказывает свою эффективность для создания безопасной цифровой среды на объектах транспортной инфраструктуры и готова к масштабированию на другие стратегические объекты государственной важности», — сказал Владимир Куделькин, президент консорциума «Интегра-С», заслуженный изобретатель РФ.

«Внедрение современных систем видеонаблюдения является важной частью цифрового развития автодорожной сети. Реализованный проект позволяет повысить уровень контроля за дорожной обстановкой и безопасность участников движения», — отметил представитель ГК «Автодор».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

В России введут балльную оценку химии для чипов, чтобы защитить рынок от китайцев

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Из госпроекта «Умный многоквартирный дом» вышли строители гигантских ЖК «Самолет» и «Эталон»

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

Власти Китая вкладывают 100 миллиардов бюджетных юаней в госфонд поддержки ИТ-стартапов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Рынок платформ виртуализации 2025
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Рынок BPM 2025
ОБЗОР Облачные сервисы 2025
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские CRM-системы 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Российские платформы интеграции (ESB) 2025