В Подмосковье нейросеть «вызывает» эвакуатор для нарушителей парковки

Через камеры системы «Безопасный регион» искусственный интеллект выявляет парковку в запрещенных зонах вдоль дорог. Локации, в которых нейросеть фиксирует систематические и массовые нарушения, включаются в план эвакуации. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Искусственный интеллект становится надежным помощником в борьбе с неправильной парковкой: оперативные данные позволяют эффективно распределять ресурсы для эвакуации, а также формировать единую базу очагов нарушений. За четыре месяца работы нейросеть выявила более 580 случаев систематической парковки в неположенных местах. 250 автомобилей было эвакуировано. Кроме того, в зонах работы ИИ-технологии отмечаем отсутствие повторных нарушений», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект круглосуточно один раз в час делает снимки с камер «Безопасного региона». Анализирует фото, выявляет автомобили в запрещенной зоне и по архивным снимкам подтверждает длительную парковку – более 30 минут. Информация передается в Центр управления регионом сотрудникам Минтранса Подмосковья. После проверки данные об объекте направляются сотрудникам Управления регионального административно-транспортного контроля для включения его в план эвакуации на текущую неделю.

«Эффект от внедрения нейросети уже заметен – в 44 местах уже ликвидировали запаркованность. Нововведение позволило оперативно выявлять очаги запаркованности и оптимизировать движение на участках дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки и не оставлять машины в зоне действия запрещающих знаков. Это затрудняет движение автомобилей и мешает проезду экстренных служб.