CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

В Подмосковье нейросеть «вызывает» эвакуатор для нарушителей парковки

Через камеры системы «Безопасный регион» искусственный интеллект выявляет парковку в запрещенных зонах вдоль дорог. Локации, в которых нейросеть фиксирует систематические и массовые нарушения, включаются в план эвакуации. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Искусственный интеллект становится надежным помощником в борьбе с неправильной парковкой: оперативные данные позволяют эффективно распределять ресурсы для эвакуации, а также формировать единую базу очагов нарушений. За четыре месяца работы нейросеть выявила более 580 случаев систематической парковки в неположенных местах. 250 автомобилей было эвакуировано. Кроме того, в зонах работы ИИ-технологии отмечаем отсутствие повторных нарушений», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект круглосуточно один раз в час делает снимки с камер «Безопасного региона». Анализирует фото, выявляет автомобили в запрещенной зоне и по архивным снимкам подтверждает длительную парковку – более 30 минут. Информация передается в Центр управления регионом сотрудникам Минтранса Подмосковья. После проверки данные об объекте направляются сотрудникам Управления регионального административно-транспортного контроля для включения его в план эвакуации на текущую неделю.

«Эффект от внедрения нейросети уже заметен – в 44 местах уже ликвидировали запаркованность. Нововведение позволило оперативно выявлять очаги запаркованности и оптимизировать движение на участках дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки и не оставлять машины в зоне действия запрещающих знаков. Это затрудняет движение автомобилей и мешает проезду экстренных служб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Микроэлектронный завод требует от знаменитого российского производителя БПЛА сотни миллионов

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские платформы интеграции (ESB) 2025
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок СУБД 2025
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025