Оформление участков для строительства дорог в Подмосковье перевели в «цифру»

Теперь государственные учреждения и казенные предприятия Московской области могут получить земельные участки для строительства объектов транспортной инфраструктуры онлайн. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровизация госуслуг – это не только удобство, но и реальный инструмент для ускорения реализации инфраструктурных проектов в регионе. Перевод процесса предоставления земельных участков для строительства дорог полностью в электронный вид позволил сократить срок оказания услуги с 22 до 15 рабочих дней. Благодаря этому государственные учреждения и казенные предприятия Подмосковья могут оперативно оформлять необходимую документацию и быстрее приступать к строительству», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление земельных участков в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки». В ее рамках юридические лица (государственные учреждения и казенные предприятия) могут получить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование для строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Услуга предоставляется бесплатно. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение 15 рабочих дней.