«Гравитон» поставила ноутбуки в Минэкономразвития

Компания «Гравитон», российский производитель вычислительной техники, объявила о том, что поставила в Министерство экономического развития Российской Федерации современные ноутбуки моделей «Гравитон Н14И-Т» и «Гравитон Н17И-Т» с предустановленной российской операционной системой Astra Linux SE. Партнером по поставке устройств выступила компания «Софтлайн Энтерпрайс Солюшнc».

Оборудование разработано и произведено в России с опорой на требования к защищенности, отказоустойчивости и совместимости с отечественным программным обеспечением. Для органов власти важным параметром является соответствие предельной стоимости используемой техники требованиям Постановления Правительства РФ от 20 октября 2014 г. №1084. Ноутбуки моделей «Н14И-Т» и «Н17И-Т» соответствуют указанным требованиям, имеют высокую производительность и эргономику, что делает их подходящими для широкого спектра задач, включая аналитическую работу, взаимодействие с государственными информационными системами и выполнение рабочих процессов в мобильном формате.

Поставка была выполнена в краткие сроки и без нарушения текущих рабочих процессов ведомства, утверждают в компании. Выбранные модели обеспечивают стабильную работу под управлением российских операционных систем.

«Мы ценим доверие Министерства экономического развития Российской Федерации и рады, что наши ноутбуки стали частью рабочей среды ведомства. Надежность, высокая производительность, безопасность, а также использование отечественных комплектующих подтверждают готовность российских решений эффективно работать на уровне федеральных структур», — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

