CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье нейросеть выявила более 3 тыс. дефектов на дорогах

Мониторинг состояния дорог в Московской области ведётся с помощью 40 мобильных комплексов. Оборудование с ИИ‑приложением для анализа изображений установлено на служебном транспорте. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«ИИ-система помогает профильным службам быстрее узнавать о проблемах и оперативнее их устранять. Нейросеть уже обнаружила свыше 3 тыс. дефектов, а количество жалоб жителей на состояние дорог снизилось на 10%», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Во время движения транспортных средств, оборудованных мобильными устройствами с ИИ-приложением, нейросеть анализирует каждый метр дорожного полотна в режиме реального времени. ИИ распознает ямы на дорогах, дефекты полотна, мусор на проезжей части и на обочинах, фиксируя точные координаты и тип дефекта. Собранные данные сразу передаются ответственным исполнителям для оперативного реагирования.

«Это собственная разработка Московской области, основанная на технологии компьютерного зрения», – отметила Надежда Куртяник.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Рынок СУБД 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Рынок СЭД 2025