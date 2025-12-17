CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Подмосковье упростили процесс оформления лесного участка в пользование

На региональном портале оптимизировали комплексную услугу по предоставлению лесного участка в пользование. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Электронную форму комплексной услуги дополнили справочниками целей использования. Это позволяет заявителям выбрать корректную цель прямо во время заполнения, минимизируя ошибки и делая процесс получения услуги более понятным. Благодаря этому количество отказов сократится на 20%», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Предоставление лесных участков в пользование» доступна в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Леса». В ее рамках физические, юридические лица и предприниматели Подмосковья могут оформить лесные участки в аренду, постоянное бессрочное или безвозмездное пользование.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, в карточке услуги выбрать подходящий случай, указать категорию заявителя и заполнить электронную форму. Лесной участок в постоянное (бессрочное) пользование могут получить муниципальные организации, а в безвозмездное – религиозные организации и физические лица, выбравшие в качестве цели создание улья.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения заявлений зависит от вида предоставления: при оформлении аренды без проведения аукциона ответ ведомства поступит в течение семи рабочих дней, а при обращении за предоставлением участка в постоянное или безвозмездное пользование – в течение 13 рабочих дней.

