В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки аэронавигационных и морских карт

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.4.0 для ОС Astra Linux Special Edition, «Альт Линукс», «Ред ОС», AlterOS и Ubuntu. В новой версии для работы со специальными картами (аэронавигация и морская навигация) введена категория объектов «Метаобъекты», которая позволяет создавать ссылки для расширенного описания базовых объектов и обеспечивает удобную навигацию и редактирование через диалоги выбора. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Обновлен цифровой классификатор аэронавигационных карт (dfc.rscz): актуализирована структура воздушного пространства, условные знаки препятствий приведены в соответствие с требованиями ИКАО, добавлены новые объекты и расширены атрибуты маршрутов. Реализованы средства экспорта в AIXM 5.1 (XML), экспорта/импорта CSV, обновления семантики из XLS/XLSX, экспорта в KML/KMLZ. Добавлены новые режимы редактора карты, доработаны инструменты для построения списков объектов и выполнения над ними различных операций.

Новая категория объектов «Метаобъекты» может содержать наборы атрибутов, дополняющие описание базовых объектов специальной карты. Базовые объекты могут содержать ссылки на метаобъекты (UID объекта), по которым можно отобразить дополнительные сведения об объекте. Например, на аэронавигационной карте участки маршрута полета (RouteSegment) могут ссылаться на доступные радионавигационные сервисы (Navaid), которые могут ссылаться на радионавигационное оборудование (NavaidEquipment) и так далее. Метаобъект радионавигационное оборудование (NavaidEquipment) может не иметь координат, поскольку дополняет атрибутами объект радионавигационный сервис (Navaid).

При просмотре атрибутов в диалоге «Выбор объектов» на вкладках «Семантика» и «Метаобъекты» будет отображен список ссылок на объекты и метаобъекты. При двойном нажатии на ссылку откроется еще один диалог «Выбор объекта» с полным описанием объекта или метаобъекта по ссылке. Из него можно открыть следующий объект или метаобъект. В диалоге можно изменить описание атрибутов или координат, изменить ссылки или другие свойства объектов. Установить объекту свойство «Метаобъект» или «Метаобъект без метрики», указать список допустимых ссылок можно в задаче «Редактор классификатора». По умолчанию метаобъекты не отображаются и не участвуют в поиске. Для включения отображения и поиска в диалогах «Состав отображения» или «Поиск объектов» вместо свойства «Не отбирать метаобъекты» необходимо выбрать «Отбирать все объекты» или «Отбирать метаобъекты».

Специалистами компании обновлен цифровой классификатор для создания аэронавигационных карт dfc.rscz. В новой редакции внесены существенные изменения для повышения детализации и точности аэронавигационных данных. Выполнены этапы по актуализации структуры воздушного пространства, включая обслуживание воздушного движения, ограничения воздушного пространства, маршруты ОВД, поворотные пункты и радионавигационные средства. В них условные знаки слоя «Препятствия» приведены в соответствие с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), добавлены новые объекты в слои «Аэродромная сеть» и «Поворотные пункты и РТС». Кроме того, расширены атрибутивные характеристики для объектов слоя «Маршруты». Эти изменения обеспечивают актуальное представление структуры воздушного пространства, обслуживания воздушного движения, аэродромной сети и препятствий. ГИС поддерживает работу с различными типами цифровых классификаторов, которые определяют организацию и представление пространственных данных. Помимо аэронавигационных, в приложении доступны классификаторы морских карт (s57navy.rscz) и другие специализированные наборы условных знаков. Классификаторы содержат полное описание слоев карты, объектов, их свойств и правил отображения, определяя внешний вид различных объектов на экране и при печати. Актуальные версии наборов условных знаков доступны для скачивания в разделе «Классификаторы».

Добавлен экспорт аэронавигационных карт в формат AIXM (Aeronautical Information Exchange Model) — стандарт обмена аэронавигационной информацией. Экспорт выполняется в XML-файлы в соответствии со спецификацией AIXM 5.1. В диалоге можно выбрать исходную карту или выгрузить сразу несколько, настроить параметры формирования файлов и отслеживать прогресс обработки и возможные ошибки. Итоговая полнота данных зависит от того, насколько корректно и полно заполнены атрибуты объектов на карте — элементы без необходимой аэронавигационной информации автоматически пропускаются.

Реализована задача экспорта данных в обменный формат CSV. Задача позволяет выгружать векторные данные в текстовые файлы CSV с настраиваемой структурой: поддерживается включение семантических характеристик объектов, добавление справочных полей (название объекта, слой, тип локализации, периметр и площадь в различных единицах измерения и другие), сохранение метрики объекта в различных форматах (прямоугольные и геодезические координаты всех точек объекта или только центра, высоты точек и измерительные характеристики с настраиваемой точностью), различные разделители столбцов. Пользователь может гибко настроить состав экспортируемых данных: использовать одну карту, несколько открытых карт или предварительно выделить набор объектов для сохранения. Поддерживается сохранение каждого объекта в свой файл CSV с настраиваемым именем выходного файла (с постфиксом по номеру объекта или определенной семантике). Полученные CSV-файлы удобно использовать для последующей интеграции с другими приложениями: например, импортировать в табличные редакторы или базы данных.

В диалоге импорта из обменного формата CSV добавлена возможность при нанесении точек формировать рядом две отдельные комбинированные подписи точек. Каждая подпись точки может содержать в несколько строк до четырех значений полей, выбранных пользователем. Например, в первой строке высоту точки, а во второй - название, номер точки или другое поле. В диалоге можно указать столбцы исходного файла, значения из которых будут использоваться для подписывания точек. Для каждой подписи задаются свои параметры смещения по вертикали и горизонтали, что позволяет разместить их в любом месте относительно основного объекта. Добавлена возможность обновления семантик существующих объектов. Обновление выполняется при назначении семантики для связи с объектами (во вкладке «Дополнительные параметры»).

Реализована задача обновления семантики из форматов табличных данных XLS/XLSX. Задача позволяет массово добавлять новые семантические характеристики объектов карты и изменять значения уже существующих на основе данных из таблицы. Поддерживаются два варианта привязки строк таблицы к объектам карты: по семантике (через уникальные значения ключевого столбца, совпадающие со значениями семантики объектов на момент связи) или по номеру объекта (по указанному столбцу с номером объекта). Пользователь может гибко настроить список обновляемых семантик: вручную или автоматически по строке ключей семантики (ключи в файле должны совпадать с ключами классификатора карты). Поддерживается ряд дополнительных настроек для удобства выполнения обновления: установка диапазона строк с данными, обновление только выделенных объектов, выбор режимов добавления или обновления значений, сохранение/восстановление настроек. Для контроля результатов выполнения может быть сформирован отчет с описанием выполненного обновления. Новая задача позволяет выполнять предварительную подготовку данных в табличном редакторе для последующей загрузки в карту.

Добавлена задача экспорта в обменный формат KML. Задача позволяет сохранять выбранные векторные данные в формат, совместимый с Google Earth, с автоматической передачей оформления объектов. Стили линий, полигонов и типы иконок наследуются из настроек условных знаков классификатора векторной карты, для точечных объектов формируются иконки в формате PNG в отдельном каталоге. Поддерживается экспорт в упакованный формат KMLZ для удобства передачи данных на другой компьютер. Пользователь может гибко настроить набор выводимых семантических характеристик объектов карты.

В диалогах «Поиск и выделение» и «Состав карты» на вкладке «Объекты» добавлено свойство «Показать только выбранные объекты». При включении свойства в списке объектов будут отображены только выбранные строки. Это ускоряет внесение небольших изменений без перелистывания большого списка. На вкладке «Семантика» добавлен множественный выбор семантических характеристик. На вкладке «Модели» добавлена возможность сохранять текущие условия отбора в выбранную модель.

В задаче «Списки объектов» добавлена возможность группировать списки объектов. Для группы списков объектов можно назначать видимость и цвет тематических слоев. Поддерживается перетаскивание одного или нескольких списков объектов в группы. Доработаны инструменты выполнения оверлейных операций над списками объектов. В диалогах вырезания и разрезания объектов по спискам добавлена возможность сохранения вырезанных объектов на новую карту. Новый способ обработки позволяет сохранить исходную карту, а результат записывать на новую карту для дальнейшего анализа. При выполнении процесса вырезания новая карта добавляется в документ. Для неё формируется список обрабатываемых объектов с названием «<Список2> - <Список1>», где Список2 - редактируемые (разрезаемые) объекты, Список1 - эталонные объекты (шаблоны), по которым выполняется вырезание объектов. Например, при вырезании трубопроводов по зонам формируется имя «Трубопроводы - Зоны». После выполнения заданных операций список объектов может быть добавлен из новой карты к общим спискам документа в диалоге «Списки объектов» — Импорт списков из входящих карт.

В задаче «Редактор карты» для режима «Создание насыпи» добавлена возможность нумерации удлиненных штрихов. На панели «Обработка выделенных объектов» добавлен режим «Построение выпуклого многоугольника». Режим выполняет построение полигона наименьшей площади, покрывающего все точки выделенных объектов. Режим используется для быстрого построения ареалов по точечным измерениям, зданиям, территориям и другим объектам.

Доработана библиотека программируемых знаков shape.iml64. Разработаны знаки типа «Полосовая диаграмма». Новые виды знаков дополняют столбчатые диаграммы и используются для показа на тематических картах данных демографической, экологической, финансовой и иной статистики. Знаки имеют легенду со значениями семантики или процентами от суммы значений. В столбчатые и полосовые диаграммы добавлены блики и тени, придающие им объемный вид. В диаграммах со значениями реализованы два вида: простой и многоинтервальный. Простой вид основан на вычислении размера полос относительно ожидаемого среднего значения. При назначении нулевого среднего значения полосы диаграммы содержат многоинтервальную шкалу, позволяющую отображать значения в диапазоне от единиц до миллиарда. Отображаемые полосы (столбцы) разбиты на интервалы: первый интервал содержит значения меньше 10, второй — меньше 100, третий — меньше 1000 и так далее. Многоинтервальная диаграмма позволяет показывать численность населения субъектов и районов России. Примеры новых знаков содержатся в карте shape.sitx, которая может быть открыта в главном меню.