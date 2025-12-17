CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Челябинской области

Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор isogd_74.rscz для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Челябинской области. В основу разработки легли Правила эксплуатации ГИСОГД Челябинской области, а также утвержденные классификаторы, справочники и классы объектов отраслевых пространственных данных. Документы регламентируют состав слоев, структуру атрибутов и требования к символике объектов градостроительной документации региона. Цифровой классификатор включен в состав комплекса градостроительных задач и позволяет формировать документы территориального планирования, схемы зонирования, генеральные планы, проекты планировки и межевания.

Сведения и материалы, содержащие пространственные (картографические) данные, могут загружаться в ГИСОГД Челябинской области в различных форматах. Форматы GML/XML и SXF применяются для передачи данных в виде единого файла, содержащего полный набор слоев, объектов и их атрибутов. Форматы MID/MIF и SHP предполагают раздельную передачу данных по каждому тематическому слою. Для корректного формирования структуры данных при конвертировании в формат SHP используется специальный файл настроек isogd_74.rscz.toshp, который обеспечивает правильные имена слоев, состав атрибутивных таблиц и соответствие кодов объектов требованиям ГИСОГД Челябинской области.

Разработка классификатора выполнена по обращениям проектных и эксплуатационных организаций. Подготовленный классификатор обеспечивает единый нормативно согласованный подход к ведению градостроительных данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Рынок СУБД 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Рынок СЭД 2025