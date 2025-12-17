Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и компания Cloud Networks подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Заключено соглашение о стратегическом партнерстве между Фондом развития инноваций Якутии (входит в ГК «Корпорация развития») и бизнес-партнером по безопасной цифровой трансформации Cloud Networks («Облачные сети»). Меморандум был подписан директором Фонда Верой Птицыной и официальным представителем Cloud Networks Евгением Кировым. Об этом CNews сообщили представители Cloud Networks.

Главной целью сотрудничества стало обеспечение научно-технологического лидерства и суверенитета Республики Саха (Якутия). Среди основных задач – совместная работа над технологическим развитием региона, поддержка местной инновационной экосистемы, внедрение новых информационных технологий, а также средств информационной безопасности, обмен экспертизой, организация научных и просветительских мероприятий и реализация совместных образовательных программ в области ИТ и ИБ.

Одним из перспективных направлений деятельности в рамках стратегического партнерства Фонда и компании Cloud Networks является технологическое развитие арктических территорий Якутии и развитие Республики как перспективного технологически зрелого региона.

«От лица компании хочу поблагодарить Фонд развития инноваций Якутии за доверие, проявленное в отношении нашей компании. Первый шаг в развитии нашего партнерства уже совершен. Якутия – это регион с большим потенциалом и сильной экспертизой в части информационных технологий и информационной безопасности. Я считаю, что объединение наших усилий не только повлияет на зрелость ИТ-инфраструктуры компаний и предприятий Республики Саха, привлечет внимание инвесторов и позволит внедрять передовые безопасные отечественные решения, поможет в развитии бизнесов резидентов Фонда развития инноваций Якутии, но и повысит общий уровень киберграмотности населения в Дальневосточном федеральном округе. На данный момент мы разрабатываем проекты на следующий год, изучаем запросы и нюансы в части внедрения ИТ- и ИБ-решений и повышения квалификации экспертов», — сказал представитель Cloud Networks Евгений Киров.

«Партнерство с Cloud Networks – важный шаг для укрепления инновационной экосистемы Якутии. Для нас важен обмен компетенциями: от глубокой экспертной оценки проектов до совместных образовательных программ. Опыт коллег в построении защищенной ИТ-инфраструктуры станет опорой для стартапов и предприятий Якутии. Вместе мы формируем условия, в которых технологии находят реальное применение в экономике республики», – сказала директор Фонда развития инноваций Якутии Вера Птицына.