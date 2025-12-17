CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и компания Cloud Networks подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Заключено соглашение о стратегическом партнерстве между Фондом развития инноваций Якутии (входит в ГК «Корпорация развития») и бизнес-партнером по безопасной цифровой трансформации Cloud Networks («Облачные сети»). Меморандум был подписан директором Фонда Верой Птицыной и официальным представителем Cloud Networks Евгением Кировым. Об этом CNews сообщили представители Cloud Networks.

Главной целью сотрудничества стало обеспечение научно-технологического лидерства и суверенитета Республики Саха (Якутия). Среди основных задач – совместная работа над технологическим развитием региона, поддержка местной инновационной экосистемы, внедрение новых информационных технологий, а также средств информационной безопасности, обмен экспертизой, организация научных и просветительских мероприятий и реализация совместных образовательных программ в области ИТ и ИБ.

Одним из перспективных направлений деятельности в рамках стратегического партнерства Фонда и компании Cloud Networks является технологическое развитие арктических территорий Якутии и развитие Республики как перспективного технологически зрелого региона.

«От лица компании хочу поблагодарить Фонд развития инноваций Якутии за доверие, проявленное в отношении нашей компании. Первый шаг в развитии нашего партнерства уже совершен. Якутия – это регион с большим потенциалом и сильной экспертизой в части информационных технологий и информационной безопасности. Я считаю, что объединение наших усилий не только повлияет на зрелость ИТ-инфраструктуры компаний и предприятий Республики Саха, привлечет внимание инвесторов и позволит внедрять передовые безопасные отечественные решения, поможет в развитии бизнесов резидентов Фонда развития инноваций Якутии, но и повысит общий уровень киберграмотности населения в Дальневосточном федеральном округе. На данный момент мы разрабатываем проекты на следующий год, изучаем запросы и нюансы в части внедрения ИТ- и ИБ-решений и повышения квалификации экспертов», — сказал представитель Cloud Networks Евгений Киров.

«Партнерство с Cloud Networks – важный шаг для укрепления инновационной экосистемы Якутии. Для нас важен обмен компетенциями: от глубокой экспертной оценки проектов до совместных образовательных программ. Опыт коллег в построении защищенной ИТ-инфраструктуры станет опорой для стартапов и предприятий Якутии. Вместе мы формируем условия, в которых технологии находят реальное применение в экономике республики», – сказала директор Фонда развития инноваций Якутии Вера Птицына.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Рынок СУБД 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Рынок СЭД 2025