CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Тендеры ИТ в госсекторе Техника
|

Объем госзакупок ЖК-телевизоров за 10 месяцев превысил 2,1 млрд рублей

Объем государственных закупок обычных, ЖК и плазменных телевизоров за 10 месяцев 2025 г. превысил 2,1 млрд руб. При этом более 75% заказов в денежном выражении обеспечили госкомпании и организации, работающие в рамках 223-ФЗ. Это показывают открытые данные ЕИС, которые проанализировали эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (входит в российскую платформу B2B и B2G торговли B2B-РТС). Об этом CNews сообщили представители «РТС-тендер».

За 10 месяцев 2025 г. проведено около 2,1 тыс. процедур на закупку ЖК- и плазменных телевизоров (ОКПД2 26.40.20.122) в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Сумма заключенных договоров составила около 2,1 млрд руб. В том числе госкомпании (223-ФЗ) приобрели телевизоров на 1,6 млрд руб., госорганизации и учреждения (44-ФЗ) – почти на 500 млн руб.

Более 35% всех закупок обеспечили столичные заказчики. За 10 месяцев 2025 г. они заключили договоры на 759 млн руб. На 202 млн руб. приобретено телевизоров в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Далее следуют Санкт-Петербург (101 млн), Тюменская область (92,5 млн) и Краснодарский край (56,7 млн).

Небольшой, но стабильный спрос сохраняется и на классические телевизоры (ОКПД2 26.40.20.120). За январь-октябрь 2025 г. проведено 32 тендера на их закупку, сумма договоров составила 25,6 млн руб. За аналогичный период 2024 г. опубликовано 16 тендеров, договоры заключены примерно на 18 млн руб. Почти все закупки здесь пришлись на заказчиков по 223-ФЗ – 25,5 млн руб. (за 10 месяцев 2024 г. объем закупок составил 17,5 млн руб.).

Больше всего телевизоров в денежном выражении в 2025 г. закуплено в Волгоградской области (12,4 млн руб.), далее идут Свердловская область (2,4 млн), Тюменская область (2,2 млн), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,5 млн) и Республика Коми (1,4 млн).

Эксперты «РТС-тендер» отмечают, что планирование и целевое применение закупок в госсекторах может отличаться. Телевизоры приобретают для внутренних помещений, клиентских зон, технического обновления и снабжения подразделений. В 2024 г. большое количество тендеров было в рамках 44-ФЗ, в 2025 г. ситуацию на рынке определяет 223-ФЗ, демонстрируя уверенный рост (1,6 млрд руб. за 10 месяцев 2025 г. против 1,3 млрд за тот же период 2024 г.). По итогам 2025 г. общий объем закупок телевизоров может превысить 2,5 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Минпромторг продлевает на шесть лет программу электронного машиностроения на фоне недофинансирования

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Товары на маркеплейсах получат «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Рынок СЭД 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Цифровизация строительной отрасли 2025