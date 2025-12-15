CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НИУ ВШЭ и SAFC начинают сотрудничество по реализации природно-климатических проектов в Казахстане

Центр цифровых технологий для природно-климатических проектов НИУ ВШЭ (Россия) и компания SAFC (Казахстан) планируют совместную работу по реализации климатических проектов на территории Казахстана. Специалисты Центра ПКП НИУ ВШЭ посетили район реализации первого в Казахстане лесоклиматического проекта и подписали с компанией SAFC соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Цифровая платформа оценки природно-климатических проектов, которую разработал и развивает Центр ПКП НИУ ВШЭ, фокусируется на проектах типа ARR, в частности лесоразведении и создании защитных лесополос на землях сельхоз назначения. Первый и пока единственный проект такого типа в Казахстане выполняет компания SAFC.

«Мы побывали в районе Капчагайского водохранилища. Именно здесь, близ города Конаев, весной этого года стартовал первый в Казахстане лесоклиматический проект. Осмотрели участки лесоразведения, систему капельного орошения и специализированную технику, которую используют для механизированной посадки посадочного материала в местных условиях», — сказал Виктор Проскуряков, руководитель проекта Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов НИУ ВШЭ.

Высадку саженцев тополей, вяза, абрикоса и других пород провели в мае 2025 года: высадили плотностью примерно 2,2 тыс. саженцев на 1 га. В ближайшие годы здесь на площади 1,5 тыс. га вырастет зеленый массив, который будет состоять из порядка 3,5 млн деревьев. То есть на месте пустующих деградированных участков на северном побережье Капчагайского водохранилища будут созданы условия для восстановления экосистем. В настоящее время компания SAFC готовит документацию по проекту для реестра Verra. А сам лесоклиматический проект реализуется по методологии VM0047.

Возможности российской цифровой платформы оценки природно-климатических проектов заинтересовали коллег из Казахстана. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и ТОО SAFC.

«Нам важно иметь цифровой инструмент для оценки климатического проекта. С помощью российской цифровой платформы попробуем выполнить пилотный кейс для расчета параметров нашего проекта с верификацией результатов по фактическим данным», — сказал генеральный директор и основатель компании SAFC Юрий Ким.


