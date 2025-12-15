Минстрой России в рамках «Гильотины 2.0» актуализировал правила проектирования аэровокзалов

Минстрой России рамках приоритетного проекта «Гильотина 2.0» подготовил Изменение № 3 к СП 478.1325800.2019 «Здания и комплексы аэровокзальные. Правила проектирования». Реализация положений «Дорожной карты» в рамках «Гильотина 2.0» по направлению «Взлетно-посадочная полоса (аэродром)» направлена на совершенствование системы технического регулирования с учетом изменений правовой базы в области обеспечения транспортной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

«Обновление свода правил по проектированию аэровокзальных комплексов — важный шаг по унификации требований и рациональному использованию помещений зданий аэровокзалов в зависимости от их пропускной способности. В новой редакции оптимизированные требования учитывают современный уровень развития технологий и нормативного регулирования, обеспечивают оптимизацию эксплуатационных характеристик аэровокзальных комплексов при сохранении требуемого уровня безопасности», — сказал заместитель Министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.

Изменения уточняют требования к планировочным решениям зданий аэровокзалов, в том числе предусматривают возможность рационального использования помещений контрольно-пропускных пунктов (КПП) для различных видов досмотра в малых аэровокзалах при условии разведения потоков по времени. Документом также устанавливается гибкий подход к выбору типа систем хранения багажа — в зависимости от задания на проектирование, а также актуализируются требования к информационным и звуковым системам оповещения пассажиров.

Кроме того, исключены положения, утратившие нормативную актуальность, а также устранено дублирование с действующими документами.

«За счет оптимизации требований к КПП, системам хранения багажа и информационным системам проектировщики и эксплуатирующие организации получают больше возможностей для подбора эффективных технических решений с учетом региональной специфики, объемов пассажиропотока и уровня автоматизации конкретного аэропорта. Это позволит в дальнейшем сократить затраты при проектировании, строительстве и эксплуатации», — сказал директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.