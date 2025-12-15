CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе
|

Минстрой России в рамках «Гильотины 2.0» актуализировал правила проектирования аэровокзалов

Минстрой России рамках приоритетного проекта «Гильотина 2.0» подготовил Изменение № 3 к СП 478.1325800.2019 «Здания и комплексы аэровокзальные. Правила проектирования». Реализация положений «Дорожной карты» в рамках «Гильотина 2.0» по направлению «Взлетно-посадочная полоса (аэродром)» направлена на совершенствование системы технического регулирования с учетом изменений правовой базы в области обеспечения транспортной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

«Обновление свода правил по проектированию аэровокзальных комплексов — важный шаг по унификации требований и рациональному использованию помещений зданий аэровокзалов в зависимости от их пропускной способности. В новой редакции оптимизированные требования учитывают современный уровень развития технологий и нормативного регулирования, обеспечивают оптимизацию эксплуатационных характеристик аэровокзальных комплексов при сохранении требуемого уровня безопасности», — сказал заместитель Министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.

Изменения уточняют требования к планировочным решениям зданий аэровокзалов, в том числе предусматривают возможность рационального использования помещений контрольно-пропускных пунктов (КПП) для различных видов досмотра в малых аэровокзалах при условии разведения потоков по времени. Документом также устанавливается гибкий подход к выбору типа систем хранения багажа — в зависимости от задания на проектирование, а также актуализируются требования к информационным и звуковым системам оповещения пассажиров.

Кроме того, исключены положения, утратившие нормативную актуальность, а также устранено дублирование с действующими документами.

«За счет оптимизации требований к КПП, системам хранения багажа и информационным системам проектировщики и эксплуатирующие организации получают больше возможностей для подбора эффективных технических решений с учетом региональной специфики, объемов пассажиропотока и уровня автоматизации конкретного аэропорта. Это позволит в дальнейшем сократить затраты при проектировании, строительстве и эксплуатации», — сказал директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Минпромторг продлевает на шесть лет программу электронного машиностроения на фоне недофинансирования

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Товары на маркеплейсах получат «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Рынок СЭД 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Цифровизация строительной отрасли 2025