«Строительный двор» перешел на налоговый мониторинг в Saby и интегрировался с АИС «Налог-3»

Федеральная сеть «Строительный двор» подключила Saby для перехода на налоговый мониторинг и полностью перестроила взаимодействие с ФНС. Интеграция с АИС «Налог-3» уже работает в боевом режиме, а компания заметно сократила нагрузку на бухгалтерию: количество требований уменьшилось в четыре раза, налоговый период закрывается вдвое быстрее. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Налоговый мониторинг позволяет бизнесу открывать ФНС доступ к витрине данных и проходить проверки онлайн. Формат стремительно набирает обороты: в 2025 г. в нем работают уже более 730 компаний — на треть больше, чем год назад.

Как сеть перешла на готовую витрину данных Saby

«Строительный двор» начал подготовку к НМ с цифровизации первички: большая часть документов уже была в ЭДО в Saby. Дальше компания дополнила систему внутренними контрольными процедурами, мониторингом закрытия периода и витриной данных, через которую инспекторы теперь получают все необходимые отчеты.

Saby синхронизирован с SAP, а данные в витрину передаются автоматически — без ручной обработки. Для сети адаптировали интерфейс раскрытия данных, а для ФНС — механизмы быстрого запроса и проверки отчетов. Сейчас «Строительный двор» выгружает до 13 млн документов в месяц в рамках налогового администрирования.

Инспектор видит то, что компания готова показать в рамках налогового мониторинга. Это удобно и прозрачно: обе стороны работают с одинаковыми данными. Работа с витриной происходит в режиме реального времени: представитель ФНС отправляет запросы, задает вопросы и создает тематические чаты. Все сценарии обмена с АИС «Налог-3» пройдены, что подтвердили протоколы корректности обмена.

Результаты

За два года в режиме НМ компания не получила ни одной выездной проверки. Требований от инспекции стало в четыре раза меньше, а продолжительность налогового периода сократилась вдвое.

«Налоговый мониторинг — будущее налогового взаимодействия. Государство снижает пороги и расширяет список участников — это часть нацпроекта “Цифровая экономика”. Во многих странах мониторинг уже заменяет квартальную отчетность, делая налоговые процессы быстрее и прозрачнее. Saby помогает компаниям перейти на новый уровень взаимодействия с ФНС оперативно и безопасно», — сказал Марк Цой, руководитель направления «Налоговый мониторинг» в компании «Тензор» (разработчик Saby).