«НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность»

Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» вошел в состав Технического комитета Росстандарта №481 – «Интеллектуальная собственность». Соответствующее решение закреплено в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1691. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ».

Включение ООО «НЭК ТЕХ» (входит в группу «НЭК») в состав технического комитета открывает новые возможности для участия группы «НЭК» в разработке государственных стандартов в области интеллектуальной собственности и формирования цивилизованного рынка интеллектуальной собственности в России.

Представлять «НЭК.ТЕХ» в Техническом комитете будет руководитель управления интеллектуальной собственности и трансфера технологий, кандидат юридических наук, доцент Руслан Марченко.

«Для нас большая честь войти в состав Технического комитета №481, который играет ключевую роль в формировании стандартов интеллектуальной собственности в России. ООО «НЭК ТЕХ» готов активно участвовать в работе Комитета. Мы уверены, что опыт экспертов «НЭК.ТЕХ» позволит не только внести значительный вклад в развитие нормативной базы, но и будет способствовать решению новых вызовов и задач на рынке интеллектуальной собственности. Мы готовы делиться своими знаниями и опытом, а также использовать и внедрять в Группе «НЭК» стандарты и лучшие отраслевые практики управления интеллектуальной собственностью, – сказал Руслан Марченко.

Технический комитет №481«Интеллектуальная собственность» создан в 2017 г. на основании приказа Министерства промышленности и торговли России и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Его деятельность сосредоточена на стандартизации в сфере интеллектуальной собственности, включая системы менеджмента, информационные технологии, программные продукты, научные исследования и разработки.