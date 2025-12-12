БПЛА Zala обеспечили мониторинг крупных учений МВД России в условиях обледенения и РЭБ

С 1 по 5 декабря в Уфе прошел межрегиональный учебно-методический сбор авиационного персонала органов МВД России. Ключевую роль в организации онлайн-мониторинга практических полетов сыграли беспилотные системы Zala. Об этом CNews сообщили представители Zala.

В ходе сборов комплекс Zala T-20 с интеллектуальной системой распознавания провёл в воздухе свыше трех часов, выполняя полет в сложных метеоусловиях, включая обледенение. В режиме реального времени аппарат транслировал видео высокого разрешения по защищенному каналу связи напрямую в Москву, где за ходом учений наблюдало руководство ведомства.

Параллельно демонстрировались возможности проверенного в работе БПЛА Zala Т-16. БПЛА подтвердил устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые активно применялись вблизи зоны полетов, сохраняя стабильную связь и передавая четкую «картинку» с целевой нагрузки.

Специалисты Zala также провели для сотрудников МВД серию профильных занятий, вызвавших высокий интерес. На них разбирались вопросы авиационных событий, связанных с человеческим фактором, а также особенности эксплуатации БВС в оперативно-разыскной деятельности. По итогам сборов техника и представители Zala получили высокую оценку со стороны экспертов МВД, которые отметили компанию как одного из лидеров в развитии беспилотной авиации для нужд ведомства.



